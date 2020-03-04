Apple Pay стал доступен держателям карт VISA от Forward Bank

С 3 марта держатели карт Visa International, эмитированных Forward Bank, получили возможность пользоваться Apple Pay — безопасным и индивидуальным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на веб-сайтах благодаря Apple Pay.

Об этом говорится в сообщении банка.

Для оплаты с помощью Apple Pay можно использовать смартфон, начиная с iPhone 6 (включая iPhone SE). Клиенты Forward Bank могут токенизировать свою карточку для оплат с Apple Pay через приложение Wallet.

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Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Зато присваивается уникальный номер учетной записи устройства, шифруется и безопасно сохраняется в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократному секретному коду, который генерируется динамически.

Банк отмечает, что Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты будут продолжать получать бонусы от Forward Bank по своим кредитным или дебетовым картам.

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Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб-сайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять длинные документы с контактной информацией или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним прикосновением пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, или введением код-пароля на устройстве.

Напомним, держатели карт MasterСard, выпущенных Forward Bank, получили возможность пользоваться Apple Pay в конце 2019 года. Тогда же финучреждение пообещало такую возможность реализовать и для карт Visa своих клиентов.