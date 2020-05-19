Арахамия рассказал, кто может стать кандидатом на местных выборах

Партия "Слуга народа" выступает за комбинированный подход к определению кандидатов на местных выборах. Так, кандидатами в местные советы могут быть представители политических партий, а в мэры — самовыдвиженцы.

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, провластная политическая сила выступает за то, чтобы "каждый человек из народа" мог участвовать в выборах. В то же время в регионах необходимо формировать партийные структуры, заявил он.

"При этом мы все равно говорим, что должны формироваться какие-то партийные традиции. Это так называемая "партизация" регионов. Мы говорим о партийных структурах, идеология партии должна объединять какие-то местные элиты, и эта идеология должна постепенно, снизу подниматься вверх и быть представленной в парламенте, — заявил он. — Поэтому мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами".

Отметим, что ранее в информационном пространстве обсуждался вариант изменений в Избирательный кодекс, предусматривающий так называемую "партизацию власти". Речь шла об обязательстве для партий, которые пойдут на местные выборы, выдвигать кандидатов в 2/3 округах страны. Второй аспект касался введения 5%-го избирательного барьера. Его появление означало бы, что если политическая сила не набрала 5% голосов избирателей по стране, то и пройти в определенный городской совет ее представители не могут, даже если там победили. Третий — пойти на выборы самовыдвиженцем и без денежного залога кандидаты могли бы только в населенных пунктах, в которых не более 10 тысяч жителей.

Позднее в "Слуге народа" от таких идей открестились, заявив, что изменения в Избирательный кодекс будут иметь технический характер. Не допустить подобных ограничений, которые бы сильно помешали региональным политических проектам на местных выборах, пообещал и президент Владимир Зеленский.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок изменения избирательного адреса. Это решение позволит внутренне перемещенным лицам из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым голосовать по месту фактического проживания в Украине на местных выборах 25 октября.



