Политика 40 минут назад

Беспорядки под ОП: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 26 марта

Народные депутаты намерены заслушать оценку правоохранительных органов относительно событий, произошедших под Офисом президента 20 марта

Участники акции разрисовали здание ОП. Фото: пресс-служба ОП Участники акции разрисовали здание ОП. Фото: пресс-служба ОП
Участники акции разрисовали здание ОП. Фото: пресс-служба ОП

В пятницу, 26 марта, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание для оценки событий, произошедших вечером 20 марта под Офисом президента Украины (ОП).

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко, передает УНН.

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По словам нардепа, парламент также намерен рассмотреть и ряд других вопросов.

Ранее представители фракции "Слуги народа" потребовали от правоохранительных органов дать юридическую оценку событиям, произошедшим под ОП, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу, и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

Отметим, что полиция уже подготовила и согласовала с прокурорами подозрения нескольким активным участникам акции в поддержку Сергея Стерненко. В ведомстве заявили, что они будут вручены в ближайшее время. При этом полиция опубликовала видеокадры с места событий, в которых указала поименно наиболее активных участников акции:

- Гранецкий-Стафийчук Владислав Юриевич, 21 июля 1995 года рождения,

- Филимонов Сергей Федорович, глава ОО "Гонор",

- Адамов Вадим Андреевич, 6 февраля 2004 года рождения,

- Ратушный Роман Тарасович, глава общественной инициативы "Защитим Протасов яр",

- Билковский Алексей Станиславович, представитель ОО "Гонор",

- Кабезский Олег Сергеевич, представитель ОО "Гонор",

- Мищенко Денис Евгениевич, 3 января 1998 года рождения.

Ранее полиция объявила о подозрении единственному задержанному на данной акции — соучредителю и худредактору издательства "Дом химер" Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному в националистических кругах под псевдонимом Влад Сорд и бившему на акции 20 марта стекла в дверях Офиса президента. Днем 23 марта Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Напомним, что в ОП предварительно оценивают ущерб, нанесенный зданию участниками субботней акции в поддержку Сергея Стерненко в 2 млн грн. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, правоохранители утром 21 марта провели все процессуальные действия, необходимые для привлечения виновных к ответственности.

При этом также Подоляк в крайне жесткой форме заявил, что организатором скандальной акции является депутат Рады, лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петра Порошенко, о чем, в частности, свидетельствует наличие среди организаторов структур, близких к его политсиле.

В то же время напомним, что 19 марта, Рада решила не проводить свои пленарные заседания во время ужесточенного карантина в Киеве: на следующей пленарной неделе они планировались на 30 марта — 2 апреля, однако ее объявили непленарной, и теперь ближайшее заседание намечено на 13 апреля.

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