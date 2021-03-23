Полиция назвала всех подозреваемых по акции под ОП 20 марта и открыла еще одно дело

Полиция подготовила и согласовала с прокурорами подозрения нескольким активным участникам акции в поддержку Сергея Стерненко у Офиса президента 20 марта, завершившейся обильным исписыванием здания граффити и нанесением ему прочего ущерба. Как говорится в сообщении Нацполиции, они будут вручены в ближайшее время.

"20 марта у ОП прошла акция. Она не имела мирный формат. Несмотря на то, что традиционно на месте работали сотрудники диалога, участники не реагировали на их призывы соблюдать законодательство, поскольку организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и, как следствие, применение силы при пресечении правонарушений", — заявили в полиции.

Правоохоранители констатируют, что никаких противостояний, однако, в итоге не произошло, и ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений, хотя были повреждены фасад и двери здания ОП.

В связи с этим следователи столичной полиции по факту событий на улице Банковой открыли еще одно производство — по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

"Каждый участник мероприятия, совершавший противоправные действия, будет нести ответственность по закону", — подчеркнули в ведомстве.

При этом полиция опубликовала видеокадры с места событий, в которых указала поименно наиболее активных участников акции:

- Гранецкий-Стафийчук Владислав Юриевич, 21 июля 1995 года рождения,

- Филимонов Сергей Федорович, глава ОО "Гонор",

- Адамов Вадим Андреевич, 6 февраля 2004 года рождения,

- Ратушный Роман Тарасович, глава общественной инициативы "Защитим Протасов яр",

- Билковский Алексей Станиславович, представитель ОО "Гонор",

- Кабезский Олег Сергеевич, представитель ОО "Гонор",

- Мищенко Денис Евгениевич, 3 января 1998 года рождения.

Отметим, что утром 23 марта полиция сообщила, что ее киевские следователи уже объявили о подозрении одному из организаторов акции.

"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", — сказано в нем.

В свою очередь, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов на своей странице в Facebook сообщил, что речь идет именно о нем. "Мусора вручили подозрение. 296, часть 4. Не захотели ждать адвоката", проинформировал он.

Позже Филимонов опубликовал выдержку из текста подозрения, согласно которой 20 марта около 20:00 он, идя впереди группы неустановленных лиц и подходя к зданию по улице Банковой, 11, подавал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое изделие, что последними было воспринято как сигнал к активным хулиганским действиям.

Напомним, ранее полиция объявила о подозрении единственному задержанному на данной акции — соучредителю и худредактору издательства "Дом химер" Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному в националистических кругах под псевдонимом Влад Сорд и бившему на акции 20 марта стекла в дверях Офиса президента.

Днем 23 марта Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Тем временем пропрезидентская фракция "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание парламента для принятия заявления по акции, прошедшей вечером 20 марта под зданием ОП. В частности, нардеп Александр Качура, анонсировавший такую инициативу, заявил, что "все граждане страны должны знать фамилию организатора провокаций на Банковой".

По предварительным данным, заседание планируется на 26 марта, поскольку пока председатель ВР Дмитрий Разумков отправился в поездку в Бельгию и Люксембург.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел пообещали в течение двух дней после скандальной акции назвать имена известных политиков, причастных к ее организации. Однако пока такого заявления не последовало. Целью же акции в МВД называют провокацию конфликта между ее участниками и силовиками.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в весьма нелицеприятных выражениях прямо обвинил в этом депутата Верховной Рады, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.