Безос подал в суд на NASA. Обиделся на их контракт с Маском

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США (NASA) в связи с решением передать частной компании SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.

Об этом сообщает ВВС.

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"Мы убеждены, что проблемы, выявленные в этой закупке, и ее результаты должны быть решены для восстановления справедливости, создания конкуренции и обеспечения безопасного возвращения Америки на Луну", — говорится в сообщении.

При этом Blue Origin обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.

Также компания Безоса заявила, что в заключенном договоре существуют "серьезные проблемы", и назвала его несправедливым.

В то же время при заключении соглашения со SpaceX в NASA сообщили, что текущий бюджет космического агентства не позволяет ему выбрать две компании, ведь Конгресс предоставил лишь $850 млн из предполагаемых $3,3 млрд для реализации проекта.

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Как ожидается, теперь NASA должно предоставить ответ на судебный иск до 12 октября 2021 года.

В свою очередь в SpaceX пока не комментируют этот иск.

Ранее бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до $2 млрд в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Правительство США отклонило предложение Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

Известно, что компания Blue Origin официально оспаривает контракт на $2,9 млрд на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.

Компания Blue Origin заявила, что подала протест в Федеральное правительственное управление, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.

Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.

Впоследствии американское космическое агентство заявило о приостановлении действия контракта стоимостью $2,9 млрд на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX.