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В мире 20 минут назад

Безос предложил NASA $2 млрд за участие Blue Origin в проекте доставки людей на Луну

Blue Origin предлагает заключить контракт с зафиксированной ценой и при этом покрыть все перерасходы на реализацию проекта

Джефф Безос. Фото: GettyImages Джефф Безос. Фото: GettyImages
Джефф Безос. Фото: GettyImages

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос просит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обеспечить участие компании в программе по доставке человека на Луну в обмен на покрытие ею всех издержек. Об этом говорится в открытом письме Безоса к NASA, опубликованном на сайте Blue Origin.

Безос напоминает, что его компания разработала безопасный и экономичный аппарат на жидком водороде, который сможет обеспечить посадку человека на Луну в 2024 году.

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По его словам, Blue Origin готова восполнить бюджетный дефицит программы Artemis по созданию посадочного модуля в пределах 2 млрд долларов, отказавшись от платежей в этом и двух следующих годах.

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Также компания Безоса дополнительно предлагает за свой счет внести вклад в разработку и запуск на Луну беспилотного посадочного модуля, прежде чем отправлять туда астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает больше чем в 1 млрд долларов.

Blue Origin предлагает заключить контракт с зафиксированной ценой и при этом покрыть все перерасходы на реализацию проекта, в том числе связанные с увеличением затрат партнеров.

Напомним, что в апреле NASA заключило контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля с компанией SpaceX Илона Маска. Однако Blue Origin и еще один участник тендера, компания Dynetics, это решение обжаловали, и 1 мая контракт со SpaceX был приостановлен. Урегулирование спора ожидается до 4 августа.

Отметим при этом, что на прошлой неделе NASA выбрало SpaceX для запуска шаттла на спутник Юпитера Европу.

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