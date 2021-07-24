NASA выбрало компанию SpaceX для запуска шаттла на спутник Юпитера

Американская компания Илона Маска SpaceX запустит шаттл NASA на спутник Юпитера.

Предположительно, полет осуществит тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, сообщает пресс-служба аэрокосмического агентства США.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"NASA выбрало компанию Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) из Хоторна, Калифорния, для предоставления услуг по запуску первой миссии Земли для проведения подробных исследований спутника Юпитера, Европы", — говорится в сообщении.

Как предполагается, миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

По данным NASA, "Europa Clipper" проведет подробный обзор спутника и применит "комплексный набор научных инструментов", чтобы выяснить, есть ли на Европе условия, подходящие для жизни.

При этом уточнятся, что общая стоимость контракта составляет около $178 млн.

Читайте также: Firefly подписала контракт со SpaceX на доставку миссии на Луну в 2023 году

Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.