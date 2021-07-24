NASA выбрало компанию SpaceX для запуска шаттла на спутник Юпитера

Американская компания Илона Маска SpaceX запустит шаттл NASA на спутник Юпитера.
Предположительно, полет осуществит тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, сообщает пресс-служба аэрокосмического агентства США.
"NASA выбрало компанию Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) из Хоторна, Калифорния, для предоставления услуг по запуску первой миссии Земли для проведения подробных исследований спутника Юпитера, Европы", — говорится в сообщении.
Как предполагается, миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.
По данным NASA, "Europa Clipper" проведет подробный обзор спутника и применит "комплексный набор научных инструментов", чтобы выяснить, есть ли на Европе условия, подходящие для жизни.
При этом уточнятся, что общая стоимость контракта составляет около $178 млн.
Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.
Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).
Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".
Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.