Частные инвестиции в освоение космоса достигли $4,5 млрд: рекордный показатель в отрасли

Частные инвестиции в космос во втором квартале 2021 года достигли $4,5 млрд, что является рекордным показателем в отрасли.

Об этом свидетельствуют данные инвестиционной компании Space Capital.

"Это был самый большой рост, который происходил за всю историю частных инвестиций в космическую отрасль, несмотря на то, что только две космические компании закрыли свои раунды финансирования во втором квартале", — написал в отчете управляющий партнер Space Capital Чад Андерсон.

Известно, что ежеквартальный отчет Space Capital делит космические компании (SAC) на три категории: производители космической техники, наземной инфраструктуры и оборудования, а также специальных приложений.

Первая включает в себя те компании, которые занимаются созданием ракет и спутников.

Указано, что популярность сектора среди инвесторов возросла, отчасти благодаря космической гонке миллиардеров — Ричард Брэнсон полетел на космоплане Virgin Galactic всего за несколько дней до того, как Джефф Безос полетел в первой суборбитальной пилотируемой миссии Blue Origin, а перед этим Илон Маск запускал миссии с невиданной для отрасли скоростью, попутно разрабатывая свой Starship.

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В свою очередь две другие категории включают компании, которые создают технологии для подключения к космическим сетям: наземное оборудование и средства навигации.

Как отмечается, всплеск инвестиций в этом квартале был обусловлен "мега-раундами" финансирования от таких компаний, как OneWeb, которые привлекли более $1 млрд, и Relativity Space с $650 млн.

"Также можно наблюдать, что инвестиции в наземную инфраструктуру превысили предыдущий рекорд в $3,9 млрд. Рост, который наблюдается сегодня, может легко побить предыдущий годовой рекорд в $9,1 млрд привлеченных инвестиций", — говорится в сообщении.

В общей сложности Space Capital отслеживают 1553 космических компании с совокупными инвестициями в акционерный капитал в $199,8 млрд с 2012 года.