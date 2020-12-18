Политика 1 час назад

Более 70% кибератак на органы власти осуществляется из России — СБУ

Руководитель спецслужбы Баканов считает, что Украина должна поменять подход к реагированию на такие угрозы

Иван Баканов. Фото: СБУ Иван Баканов. Фото: СБУ
Иван Баканов. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что органы власти должны более системно работать над улучшением информационной и кибербезопасности. Как сообщает пресс-служба СБУ, об этом он заявил на совещании с представителями министерств и ведомств, инициированном самой СБУ.

"Системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался. И мы должны изменить этот подход. Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют — атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты — нужно действовать немедленно и системно", — сказал Баканов.

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По его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны России, которая направляет на борьбу с Украиной, особенно в сфере информационной и кибербезопасности, "огромные силы".

Глава СБУ подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны страны-агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины.

"Это сигнал для всех нас — нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень", — отметил Иван Баканов.

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Также представители кибердепартамента СБУ добавили, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны РФ.

По прогнозам ведомства, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия.

СБУ отмечает, что лишь за январь-сентябрь нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, использовавшихся в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.

Напомним, накануне секретариат языкового омбудсмена заявил о кибератаке с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой инфраструктуры и вывести их из строя.

В ноябре атаке подвергся сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Спустя неделю хакеры взломали сайт Николаевской обладминистрации, разместив на нем флаг "Новороссии".

В конце сентября Национальная полиция заявила о взломе своего сайта, из-за чего была опубликована ложная информация о введении чрезвычайной ситуации в Вараше (Кузнецовске) Ровенской области из-за якобы произошедшей аварии на расположенной там АЭС.

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