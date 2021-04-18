Британский флот направит в Черное море два боевых корабля

В мае 2021 года в Черное море направятся два корабля Королевского флота Великобритании.

Как передает The Sunday Times, эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 оставят авианосную группу Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море.

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По информации издания, боевые корабли будут находиться у побережья Украины для демонстрации солидарности с Киевом и союзниками НАТО после того, как президент Байден отменил отправку двух американских военных кораблей в Черное море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания российских военных.

Для поддержания кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.

Это судно останется в Средиземном море, так как пребывание кораблей такого типа в Черном море запрещает международное соглашение.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пока не будут размещать два своих военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск России к границам Украины.

Напомним, 14 апреля отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Накануне Европейская служба внешних связей призвала Россию не делать шагов, которые могут способствовать эскалации на Донбассе.