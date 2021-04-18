Британский флот направит в Черное море два боевых корабля

В мае 2021 года в Черное море направятся два корабля Королевского флота Великобритании.
Как передает The Sunday Times, эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 оставят авианосную группу Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море.
По информации издания, боевые корабли будут находиться у побережья Украины для демонстрации солидарности с Киевом и союзниками НАТО после того, как президент Байден отменил отправку двух американских военных кораблей в Черное море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания российских военных.
Для поддержания кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.
Это судно останется в Средиземном море, так как пребывание кораблей такого типа в Черном море запрещает международное соглашение.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пока не будут размещать два своих военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск России к границам Украины.
Напомним, 14 апреля отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
Накануне Европейская служба внешних связей призвала Россию не делать шагов, которые могут способствовать эскалации на Донбассе.