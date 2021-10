Чим вражає цьогорічна виставка EXPO-2020 та український павільйон

Всесвітня виставка Expo — це унікальна можливість для кожної країни поділитися з усім світом своїми найважливішими здобутками у сфері культури, науки та інновацій. Expo 2020 проходить з 1 жовтня по 31 березня у Дубаю (ОАЕ). Масштаб цьогорічної Expo вражає — площа, відведена під виставку, вдвічі перевищує територію Князівства Монако, а для того, щоб з’єднати її з основною частиною міста, було спеціально побудовано чотири станції метро. Але хіба це здивує, якщо згадати, що під відкриття Expo 1889 року було споруджено Ейфелеву вежу?

Цьогорічний захід проходить під гаслом "З’єднуємо розуми, створюємо майбутнє" з акцентом на Цілях сталого розвитку (ЦСР). Тема сталого розвитку нині лунає на всіх глобальних світових подіях. Виставка Expo 2020 Dubai не лише не стала винятком, а й показала, як потужно ця тема лунає в усьому світі.

Команді Глобального договору ООН в Україні пощастило у повному складі потрапити на виставку, побувати на Дні України і відвідати в сумі близько сотні павільйонів та підготувати репортаж про найцікавіше з побаченого!

Сталому розвитку присвячена окрема тематична зона виставки, а також масштабний павільйон "Terra — The Sustainability Pavilion". Але і в зонах "Можливості" та "Мобільність" практично кожен павільйон демонстрував інноваційні досягнення, спрямовані на сталий розвиток.

Поряд зі 192 павільйонами країн-учасниць, Expo розмістило окремі тематичні блоки, зосереджені на сталому розвитку, мобільності, території і майбутнього. Вони, як артерії, що зводять в єдину логічну систему всі експозиції країн і уособлюють реальні спільні можливості до сталого розвитку на інноваційній основі. Кожен тематичний блок, кожен павільйон — це окрема міні-подорож у світ інновацій.

Унікальні за задумом, експозиціями та конструкцією, павільйони країн-учасниць знайомлять зі своєю історією, сучасністю і баченням майбутнього через призму культури, традицій, можливостей, інновацій та сталого розвитку.

У павільйоні Нідерландів відкриваєш для себе мікросвіт з власною кліматичною системою, а за кілька хвилин вже занурюєшся у культуру та технологічні інновації Китаю. Ще кілька кроків — і за рогом тебе зустрічають спокійні й пронизані духом єдності природи та людини павільйони Замбії й Конго, яскрава Гватемала.

Поспішаєш далі до павільйону Нової Зеландії. Ця країна Океанії пропонує знайомство через свою рідну стихію — стихію води (I am the ocean, the ocean is me). Інтерактивна експозиція занурює у глибинну філософію маорі (The river is our essence. When it is healed, we are healed) та розкриває інноваційну орієнтованість розвитку країни (We innovate because we care).

Хаб Організації Об’єднаних Націй

Хаб розміщений у павільйоні "Місія можлива", який підкреслює позитивний вплив ООН у всьому світі та необхідність мультилатералізму для вирішення найбільших проблем людства.

ООН пропонує інтерактивну виставкову подорож, зосереджену на ключових елементах Цілей сталого розвитку, зокрема на воді, їжі та енергії. Ідея павільйону "Місія можлива" — показати, як можна розкрити потенціал громад та окремих людей для побудови майбутнього, якого ми всі хочемо і заслуговуємо. Відвідувачі Хабу ООН слухають історії трьох людей, котрі діляться власними ініціативами. Їхні проєкти були реалізовані з мінімальними ресурсами, демонструючи, як місцеві зусилля можуть сприяти глобальному благу.

Перуанський інженер Абель Круз розповідає, як збирати туман і перетворювати його на воду, щоб подолати дефіцит води. Для просування сталого сільського господарства та практики здорового харчування Маріам Аль Джунібі, громадянка ОАЕ, розкриває основи регенеративного сільського господарства та в ігровому форматі заохочує відвідувачів вирощувати овочі на імітованій фермі. Третьою частиною Хабу керує Фатма Джума Хаджі, яка допомагає отримувати відновлювану енергію на Занзібарі та навчає інших жінок встановлювати сонячні панелі.

Наскрізна мета історій — надихнути відвідувачів шукати рішення проблем, з якими ми всі стикаємося. Незалежно від віку та статі, кожен може бути агентом змін і має силу вплинути на статус-кво. Навіть найменша зміна способу життя може мати глибокий вплив. За допомогою демонстрації невеликих, але ефективних ініціатив, Хаб ООН прагне підвищити обізнаність про важливість колективних дій для подолання викликів, що мають значення для майбутнього людей і планети.

На завершення відвідувачам пропонують зайти в Кімнату обітниць, що дає людям можливість взяти на себе зобов’язання, яке змінить їхнє власне життя та життя їхньої спільноти. Коли ти натискаєш кнопку "Я зобов'язуюсь стати агентом змін", твоя обіцянка транспортується до "саду", розташованого на стелі кімнати. Кількість голосів там зростає щосекунди.

Інтерактивна подорож спонукає до роздумів. Фізична присутність Організації Об’єднаних Націй на Expo 2020 Dubai не лише сприяє вирішенню найважливіших глобальних викликів сучасності, але й відображає цінності мультилатералізму та підкреслює роль спільних дій для досягнення ЦСР. Тільки завдяки багатосторонності та партнерству ми можемо реалізувати спільну програму для створення кращого світу в це критичне Десятиліття дій.

Павільйон України

Павільйон України на Expo неможливо сплутати з жодним іншим. Лише наша країна використала як свою візитівку креативно оформлений національний герб. Ліва частина герба зображена у формі знаменитого "7-зіркового" готелю Дубаю Бурдж-ель-Араб, а в центрі тризуба — найвища вежа світу Бурдж Халіфа, також розташована в Дубаю. До речі, цьогоріч у День Незалежності України Бурдж Халіфа вбралася в жовтий і блакитний кольори.

Український павільйон має площу більше 1000 м² і розташований у зоні "Можливості". Акцент експозиції зроблено на інноваціях, завдяки яким побут стає більш екологічним, енергозберігальним та раціональним. Тема павільйону звучить як "Smart Ukraine: Connecting dots" і стосується тематичних частин, на які поділено простір: смарт-життя, старт-здоров’я, смарт-мислення і смарт-почуття. Емблема у вигляді дев’яти крапок жовтого і блакитного кольорів прапора слугує для візуалізації цієї ідеї. Так, проєкти, представлені в експозиції павільйону, пов’язані з інноваціями у сфері культури, освіти, промисловості, енергетики тощо. Павільйон України — це історія про можливості, які дають нам змогу жити "смарт" уже сьогодні, та алегорія сталого життя майбутнього.

Національна символіка гармонійно співіснує з інноваційною складовою як у зовнішньому оздобленні павільйону, так і в його наповненні. За основу дизайну будівлі взято ідею біомімікрії, тобто наслідування логіки природи. Тому форма павільйону нагадує пшеничний колос. Інсталяція із пшеничного поля з аналогової пшениці та її інноваційних форм, викладеної у формі карти України, є родзинкою експозиції павільйону й символізує гармонійне співіснування природи з досягненнями технологічного прогресу. Відображенням тези "культура — ДНК нації" є інсталяція з витинанок, які ілюструють основоположні для української культури явища й розміщені у формі структури ДНК.

Щоби показати, які інноваційні проєкти створила Україна вже сьогодні, низка компаній представили свої напрацювання. Зокрема, компанія ДТЕК доповнила інсталяцію з пшеничним полем вітряками, які виробляють електроенергію. Проєкт від Enjoy The Wood — це декоративна інтерактивна карта світу, виконана з дерева. Провітрювати приміщення взимку без втрати тепла допомагає проєкт від Prana. Запатентований винахід компанії Amperia дає можливість учням наочно вивчати фізику в школі. Також у павільйоні України представлені проєкти від Shell, Ffface.me, Dunaya, ABD Technology, Fishing now, Rent M та багато інших.

Павільйон Франції

Франція перетворила свою культуру на впізнаваний бренд і вміло використовує його, щоби за допомогою знайомих усім образів Нотр-Даму або Маленького принца розповісти про новітні технологічні здобутки країни.

Павільйон Франції розташований у зоні "Мобільність". Тема його архітектурного задуму — "Світло, Просвітництво". Електроенергії в споруді приділена особлива увага: уся поверхня павільйону вкрита черепицею Sunstyle®, що виробляє 60 % електроенергії, яку споживає павільйон, захищає будівлю та є естетично привабливою. Площа поверхні, вкритої цією черепицею, є чималою — 2500 м².

Історія створення і відбудови Нотр-Даму представлена в тимчасовій експозиції павільйону "Notre-Dame de Paris, the Experience". Її створення належить компанії L’Oréal, яка пожертвувала 200 млн доларів на відновлення Собору після пожежі. L’Oréal у співпраці зі стартапом Histovery, що розробив технологію доповненої реальності HistoPad, показали історію будівництва собору, коронацію імператора Наполеона I, зведення шпилю Віолет-ле-Дюк, а також який вигляд буде мати відновлений собор у 2024 році. Відвідувачі експозиції побачили, як трансформувалися ролі будівельників від ХІІ століття до тепер — від початку спорудження собору до його реконструкції сьогодні.

Тимчасова експозиція "Notre-Dame de Paris, the Experience" є скороченим варіантом великої виставки "Notre-Dame de Paris", відкриття якої відбудеться навесні в Парижі і триватиме до кінця реставрації собору. Спонсором її є компанія L’Oréal. Собор Паризької Богоматері є не лише національним символом Франції, а й культовою пам’яткою архітектури світового значення. Тому активна долученість бізнесу до відновлення цієї пам’ятки відіграє загальнокультурне значення, а також підвищує видимість компанії та рівень довіри до неї.

Павільйон Саудівської Аравії

Неймовірно вражає Королівство Саудівська Аравія своїм екологічним, інноваційним павільйоном, розміщеним у тематичній зоні "Можливості". Знайомство з країною тут — це подорож її просторами, дослідження ландшафту, кліматичних умов, флори та фауни, культури, технологій, міст, видів діяльності та людей. Стоїш у великому залі з інтерактивними екранами на стінах та підлозі, а виникає реальне відчуття, що крок за кроком ідеш по країні, вдихаєш аромат квітів, потрапляєш під палюче сонце пустелі чи милуєшся заходом сонця, піднімаєшся на вершини гір, а потім спускаєшся до вод Перської затоки. Ти бачиш країну з води, неба та суші. Скориставшись інтерактивною дошкою, трохи більше дізнаєшся про устрій країни та її території, а ще можеш замовити замислуваті візерунки на воді в один клік.

Інформативна складова павільйону така ж продумана, як і естетична. Інтерактивна експозиція дає змогу дізнатися, як країна вирішує поставлені питання сферах економіки та соціального розвитку, здоров’я, ринку праці, інфраструктури тощо.

З інформаційної довідки про охорону здоров’я можна дізнатися, що Саудівська Аравія першою серед країн Близького Сходу отримала у 2019 році відзнаку "World Health Organization Excellence in Tobacco Control". З цікавістю йдеш далі до фактів про сферу охорони природи і туризму та серед іншого дізнаєшся про іригаційну і зрошувальну системи, сфокусовані на використанні відновлюваних та нетрадиційних водних джерел.

Переходиш до ринку праці: виявляється, що Саудівська Аравія є першою в Перській затоці і другою серед арабських країн у забезпеченні прав на жіночу діяльність, зокрема підприємницьку. Зростає участь жінок в урядуванні та управлінській бізнес-діяльності, у дипломатичних відносинах. Королівство займає перше місце у досягненні гендерної рівності за нормою зарахування до вищих навчальних закладів (Global Gender Gap Index, ВЕФ 2020). Країна піднялась на 33 позицію за рівністю заробітних плат чоловіків та жінок на аналогічних посадах.

Гортаєш вкладку за вкладкою і усвідомлюєш, що Саудівська Аравія не просто поставила собі за мету, а реально створила можливості для сталого розвитку. І темпи їх реалізації вражають.

Павільйон Італії

"Краса об’єднує людей" — таким стало офіційне гасло павільйону Італії на Expo 2020 Dubai.

Один із найнезвичайніших за формою, схожий на шатро, павільйон Італії одразу привертає увагу. Він розташований у зоні "Можливості". Його елементи імітують ландшафти країни, а на даху розміщено три човни зеленого, білого та червоного кольорів, що склали найбільше в історії зображення прапора Італії.

Як і більшість країн на Expo 2020, Італія презентувала свої технологічні розробки та досягнення минулого, теперішнього й майбутнього. Тут є і статуя Давида, і бурова установка для дослідження червоної планети.

Всередині павільйону міститься водний резервуар — на перший погляд, просто імітація частини прапора Італії. Але крім естетичного маневру це демонстрація технології синтезу кисню. У цьому резервуарі розводять водорості, які перетворюють на кисень CO2, що продукують відвідувачі.

Серед цікавинок — Бельведер, кам’яна кругла споруда з великими вікнами, схожа на вежу. За старовинною технологією, її зведено з каміння без краплини розчину. Внутрішнє її оздоблення виконане з дерева, що дає відчуття перебування в бібліотеці палацу. А на екранах, що імітують вікна, демонструються пейзажі різних регіонів Італії. Ззовні Бельведер схожий на сад. Організатори висадили на даху каскадом середземноморські рослини, що слугують приправами в локальній кулінарії. Таке собі місце неквапливого відпочинку та занурення в атмосферу Середземномор’я.

Далі в експозиції — тунель, який у павільйоні без стін забезпечує ізоляцію від зовнішнього шуму Expo. А завдяки довгому зігнутому екрану автори проєкту спробували наблизити відвідувачів до двох вимірів, у яких живе країна, — природні ландшафти й технологічний розвиток.

Вражає технологічність самої споруди та матеріали, використані для оздоблення. Компанія MAPEI реалізує Цілі сталого розвитку, створюючи матеріали для будівництва з інноваційної, переробної, ультра легкої сировини, що дає можливість зменшити енерговитрати й мінімізувати виділення шкідливих органічних сполук. Але знайомство з такими компаніями і є метою Expo 2020.

Усвідомлення масштабності Expo 2020 та глибини представлених експозицій потребує, без перебільшення, усього запланованого організаторами на її проведення часу (пів року). І якщо ти маєш час, бажання та комфортне взуття, то найбільш цікава та корисна подорож у сучасний світ інновацій і сталого розвитку без жодних кордонів та обмежень тобі гарантована.

Текст підготували учасниці команди Глобального договору ООН в Україні: Марина Сніжинська, Дар’я Рубан, Оксана Кавтиш та Оксана Погорілко.