ЦПК добивается введения санкций против Дубинского — СМИ

Центр противодействия коррупции обратился в международные и украинские организации о введении персональных санкций против депутата "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на колонку в "Украинской правде" члена правления Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк.

"На примере кейса Александра Дубинского подробно объясню, какие инструменты и правовые механизмы мы применяем для введения персональных западных санкций. Спойлер: для каждого фигуранта есть индивидуальный подход, учитывая его досье", — заметила она.

Важным шагом для персональных санкций в ЦПК считают — направление обращений и заявлений в различные контрольные, правоохранительные органы и финансовые учреждения в Украине и за рубежом.

Речь идет о: обращении в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), обращении в прокуратуру Словакии — как считают в ЦПК, Дубинский спрятал в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019 года до февраля 2020 года, обращении в словацкий банк — Дубинский в 2019 году имел 4278 евро на счету Tatra Banka a.s, в ЦПК сообщают банку, что финучреждение обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свое словацкое состояние, имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену, обращении к украинским правоохранительным и контролирующим органам (НАПК, НАБУ, ОПУ, СБУ об открытии уголовного производства по ст. 111, "госизмена") — в ЦПК утверждают, что деятельность Дубинского, который "выходит на пресконфренеции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США", имеет признаки "госизмены", обращении в украинские банки — в ЦПК отправили описание необоснованного состояния Дубинского, его мамы и жены руководителями подразделений финансового мониторинга этих банков. По закону банки должны проверять источник состояния на счетах публичных деятелей с высоким риском и членов их семей. В случае подозрительных операций счета могут блокироваться.

Согласно расследованию "Наші Гроші" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.