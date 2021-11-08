Дело о хищении 113 га на Оболони: один из фигурантов сдал сообщников взамен на год условно

Голосеевский районный суд Киева приговорил одного из членов киевской преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, созданием фиктивных предприятий и незаконными операциями с недвижимостью. Мужчина признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. За это ему заменили годом условного срока три года реального тюремного заключения. Подозреваемый раскрыл своих подельников, а также рассказал о других эпизодах их противозаконной деятельности.

Этой информацией подозреваемый поделился в рамках следствия по делу о незаконной продаже 113 га земли на киевской Оболони стоимостью более $11 млн. По данным Delo.ua, дело в течение нескольких лет сначала безуспешно расследовалось, а потом было вовсе заброшено. Недавно расследование возобновил Офис Генпрокурора Украины. В свою очередь ведомство также подключило к расследованию международные организации.

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Таким образом, на сегодня правоохранители определили участие в группировке более десятка фигурантов. Среди них — Антон Шубенков, Константин Кривопуст, Ольга Алисименко, Андрей Головатюк и Александр Боднарчук. Двое последних находятся в бегах.

На счету группы — фиктивная реализация проблемных активов, махинации с ценными бумагами, мошенничество при участии банковских структур БМ Банка, Таскомбанка, "Родовид" и ряда других. Кроме того, группировка пользовалась услугами нечистых на руку регистраторов и нотариусов, а также личными связями в государственных учреждениях, открывали фиктивные компании в Украине и за пределами страны. Также известно как минимум об одном эпизоде, связанном с убийством.

В комментарии журналистам адвокат подсудимого не скрывал, что информация о данном факте есть, но о деталях ему ничего не известно. В зале суда находился также Антон Шубенков, один из других подозреваемых, который отказался общаться с прессой и спешно удалился, чтобы избежать неудобных вопросов.

На сегодня правоохранители открыли не менее 10 уголовных производств, относящихся к деятельности преступной группы. Вследствие того, что один из ее членов пошел на сделку с правоохранителями и предоставляет всё больше новой информации, ситуация продолжает проясняться, а количество уголовных производств растет.

Кроме того, как сообщает источник в Генеральной прокуратуре Украины, есть еще несколько участников группировки, готовых пойти на сделку со следствием в расчете на смягчение себе приговора. Правоохранители рассчитывают, что их сведения помогут установить полный состав группы и другие эпизоды противоправной деятельности.