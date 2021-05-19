Экономика Украины ежегодно теряет из-за инсульта около 100 млрд грн

Более 30% жителей Украины, которым сейчас 25 лет и старше, имеют высокий риск в течение жизни заболеть острым инсультом.

Такие прогнозы обнародовали на пресс-конференции по случаю одобрения Министерством здравоохранения Декларации о реализации в Украине европейского Плана действий по борьбе с инсультом, передает Пресс-служба Украинской ассоциации борьбы с инсультом.

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По данным официальной статистики Минздрава Украины, ежегодно в нашей стране происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. При этом около 35% пациентов — люди трудоспособного возраста.

Эксперты отмечают, что совокупные потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд грн в год. Они включают недополученную на протяжении многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятия с рынка труда родных больных, ухаживающих за пациентом 24/7, недополученные объемы налогов, прямые финансовые затраты бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

Как отметил заведующий инсультным центром, эксперт Минздрава по вопросам неврологии и инсульта, врач-невропатолог Юрий Фломин, Украина в течение многих лет входит в первую 5-ку стран мира по показателям общей смертности населения, а смертность от инсульта в Украине намного превышает показатели стран не только Западной, но и Центральной Европы.

"Новый случай инсульта в Украине фиксируют каждые 4 минуты, каждые 6 минут от этой болезни умирает один человек. Инсульт — вторая по масштабности причина смертности украинцев и ведущая причина инвалидности среди взрослых. Каждый должен подумать о себе и о своих родных — угроза очень реальна, она имеет признаки бедствия национального масштаба", — рассказал Фломин.

Уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и обеспечить лечение 90% пациентов в специализированных отделениях (инсультных блоках) — главные цели европейского плана действий. Декларацию о его реализации Украина первой в Европе приняла на государственном уровне.

В соответствии с утвержденными в 2019 году нормативами, бригада скорой помощи должна прибыть на вызов к пациенту с подозрением на инсульт в течение 20 минут, а в течение 60 минут — доставить его в больницу, где есть соответствующее отделение.

"Такое медучреждение должно предоставлять всю необходимую помощь в круглосуточном режиме, и на момент прибытия уже ждать пациента — его сразу должны доставить в кабинет диагностики — КТ или МРТ", — пояснил руководитель экспертной группы по вопросам экстренной помощи Минздрава Украины Александр Данилюк.

По его словам, врачи должны успеть начать лечение в пределах 4 — 5 часов от появления первых признаков инсульта при проведении внутривенного тромболизиса (введение препарата для рассасывания тромба) и в 6 часов в случае механической тромбэктомии (удаление тромба хирургическими зондами через сосуды.

Однако "скорые" в срок до 6 часов доставляют только 20% пациентов, посетовал Дмитрий Щеглов, директор Центра эндоваскулярной нейрохирургии Национальной академии медицинских наук.

"Существует проблема на уровне первичной медицины — пациенты поступают в запущенном состоянии, поскольку вовремя не обратились за помощью к врачам", — рассказала Нина Головенко, главный врач Белоцерковской городской больницы №2, где создан один из лучших инсультных центров в стране.

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"Государство гарантирует финансирование помощи больным инсультом в больницах, которые подписали договора с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины — Delo.ua). В случае базового лечения финансирование на одного больного составляет 14,6 тысяч грн, в случае проведения тромболизиса — 54 тысяч грн, при выполнении внутрисосудистого хирургического вмешательства — 97,8 тысяч грн", — отметил руководитель Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

В свою очередь, исполнительный директор Украинской ассоциации борьбы с инсультом, врач Марина Гуляева заявила, что в Украине идет активная работа по построению эффективной системы предоставления инсультной помощи.

"Европейский план действий по борьбе с инсультом позволит Украине оказывать помощь на европейском уровне", — добавила он.

Ранее сообщалось, что в Украине как минимум 337 больниц готовы помогать пациентам восстанавливаться после перенесенного коронавируса.

Напомним, в Украине стартовала широкомасштабная программа раннего выявления сахарного диабета. К 14 ноября — Всемирному дню диабета — обещают проверить 1 миллион человек.