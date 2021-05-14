Экономика 1 час назад

Эксперт развенчал мифы о "Большой стройке" Зеленского

В рамках "Большой стройки" дороги не просто покрывают новым слоем асфальта, а фактически строят заново

Эксперт развенчал мифы о "Большой стройке" Зеленского Эксперт развенчал мифы о "Большой стройке" Зеленского

Программа Владимира Зеленского "Большая стройка" стала самым масштабным инфраструктурным проектом за все годы независимости Украины. Политтехнолог Сергей Быков проанализировал мифы, которые возникли вокруг программы.

"Одним из мифов или, если позволите, фейков является утверждение, что "Большая стройка" — это не какое-то новшество Зеленского, а продолжение инфраструктурных дел Порошенко, Януковича и Ющенко. Мол, "они не строят что-то новое, а достраивают то, что начали мы", — комментирует Быков.

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По его словам, было бы странно рядом з дорогой, которую начали строить 20 лет назад, но так и не закончили, параллельно создавать другую.

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"Или еще вариант: "этот мост начинали строить под Евро-2012, поэтому мы на него махнем рукой и построим рядом точно такой же, чтобы не продолжать дела папередников". Согласитесь — было бы глупо, если бы власть двигалась по такому пути. Поэтому кроме строительства абсолютно новых объектов с нуля власть завершает эпоху долгостроев, которая осталась в наследство. Примеры Запорожского и Дарницкого мостов здесь одни из ярчайших", — отмечает политтехнолог.

То же касается дорог, уточняет Быков. В рамках "Большой стройки" Зеленского их не просто покрывают новым слоем асфальта, а меняют основу, фактически создавая трассу заново.

При этом по программе строят и новые объекты. Например, недавно открыли новые приемные отделения в Червонограде Львовской области и Александрии на Кировоградщине. Всего за прошлый год завершили 71 приемное отделение, а в этом году сдадут еще 177 отделений. Каждое из них, отмечает Быков, оснащают новым медицинским оборудованием.

Как сообщалось, на днях в Павлограде (Днепропетровская область) по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" начали монтировать самый мощный асфальтобетонный завод Украины. Этот завод, как и еще три других, будут работать уже с конца мая на ремонт дороги Днепр-Павлоград. Она является частью самой длинной в Украине трассы М-30 Стрый-Изварино, открыть которую планируют ко Дню Независимости.

 

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