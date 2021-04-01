Фахівці Е гроші розповіли, як правильно верифікувати карту для отримання кредиту

Швидке отримання кредиту сьогодні стало можливим завдяки роботі МФО — мікрофінансових організацій, які надають українцям грошові позики в режимі онлайн. Для того, щоб отримати гроші в борг, кожен користувач повинен пройти процедуру верифікації карти, щоб в разі схвалення позики кредитор міг перевести на його рахунок фіксовану суму. Фахівці однієї з найпопулярніших МФО в Україні "Є гроші" розповіли, як правильно верифікувати карту для отримання кредиту, і чому цієї процедури не варто боятися.

Коли людина, що приходить в звичайний банк для видачі кредиту, повинна мати при собі паспорт, ІПН і найчастіше довідку про доходи. У разі оформлення кредиту онлайн до цього списку додається ще один пункт — активна банківська карта. Пластикова карта стає "гаманцем", на який фінансова організація швидко переводить кредитні кошти. Для її підключення в особистому кабінеті сервісу Є гроші потрібно пройти верифікацію. Представники МФО відразу відзначили, що дана процедура не займає багато часу, а також вона повністю безпечна для позичальника. Фактично, верифікація лише підтверджує, що зазначена користувачем карта належить саме йому, а не третім особам.

Скористайся промокодом і отримуй знижку 50% на нараховані відсотки!

Промокод LOKAL50

*Детальні умови використання промокодом на сайті https://e-groshi.com

Як верифікувати карту на сервісі Е гроші?

Верифікація карти на сайті займає всього кілька хвилин. Для підтвердження карти користувач повинен ввести в графу її реквізити. Потім на мапі позичальника тимчасово блокується сума до 1 гривні, яка повертається на рахунок після подачі заявки. Розблокувати гроші і отримати верифікацію можна за допомогою таких дій:

Якщо у користувача підключений смс-банкінг, він отримає на телефон повідомлення з сумою блокування. Звернутися на гарячу лінію свого банку і дізнатися у оператора точну суму блокування. Відкрити повідомлення в особистому кабінеті інтернет-банкінгу (наприклад: Приват24, Ощад24).

Після отримання смс точну суму блокування необхідно вказати в Особистому кабінеті. На цьому процедура верифікації закінчена. Якщо у користувача виникли питання або проблеми з процедурою верифікації, він може звернутися на гарячу лінію сервісу Є гроші. Фахівці допоможуть позичальникові швидко підключити банківську карту до свого кабінету.

Чому верифікація карти в МФО обов'язкова?

Фахівці Є гроші розповіли, що сьогодні усі мікрофінансові організації користуються верифікацією — як способом убезпечити себе і своїх клієнтів. Вони рекомендують обходити стороною сумнівні кредитні сервіси, які видають позики без верифікації. Також перевірка карти допомагає уникнути проблеми переказу коштів іншій людині, якщо позичальник випадково вказав невірні дані карти.

Для мікрофінансової організації перевірка карти — це свого роду підстраховка. Якщо при отриманні кредиту користувач намагається прив'язати чужу карту, система безпеки розглядає це як спробу шахрайства, і автоматично видає відмову. До того ж, несумлінного позичальника можуть притягнути до відповідальності правоохоронні органи України.