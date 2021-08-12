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1 час назад

Финалист оспариваемого визового тендера посольства Польши начал набирать персонал — СМИ

Региональных менеджеров ищут в Виннице, Киеве, Луцке, Львове и Харькове

Финалист оспариваемого визового тендера посольства Польши начал набирать персонал — СМИ Финалист оспариваемого визового тендера посольства Польши начал набирать персонал — СМИ

Компания Viza Staff (г. Каменское, Днепропетровская область), выигравшая в составе консорциума тендер посольства Польши на оказание визовых услуг, начала набирать персонал, несмотря на продолжающиеся разбирательства в отношении результатов отбора, передает УНН.

Пять объявлений о поиске региональных менеджеров размещены на сайте work.ua с 4 по 11 августа.

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В то же время 5 августа в Польше состоялось заседание Национальной апелляционной палаты по рассмотрению трех жалоб на итоги тендера, о результатах которого пока ничего не известно. Кроме того, остается вероятность судебного обжалования результатов.

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Viza Staff ищет региональных менеджеров в Виннице, Киеве, Луцке, Львове и Харькове. Уровень зарплаты предлагается в 20-25 тыс. грн. Претендентов набирают от имени французско-польского консорциума TLSсontact — Personnel Service. Среди функций руководителя названа работа с местными польскими консульствами.

По данным представителя одной из рекрутинговых компаний, сотрудников визовых центров в Украине активно обзванивают, предлагая переходить на работу в новую компанию, которая будет заниматься выдачей рабочих виз в Польшу. По его мнению, набирать персонал до официального утверждения результатов тендера после всех процедур обжалования является рискованным.

"Либо у них есть лишние деньги, либо они знают, чем все закончится", — сказал он.

Напомним, посольство Польши 11 июня объявило консорциум TLScontact (группа Teleperformance) — Personnel Service победителем тендера на выдачу виз на три года с ценой 34 млн евро.

Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Разница с лучшим предложением составила 13 млн евро.

Три компании подали жалобы в Национальную апелляционную палату Польши. Фирму Personnel Service связывают с бизнесменом Томашем Мисяком — другом польского премьера.

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