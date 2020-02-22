Фонд гарантирования выставляет на торги пул ипотечных кредитов банка "Крещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 10 марта 2020 года проведение аукциона по продаже пула активов ПАО "КБ "Крещатик". Торги будут проведены на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, в состав пула вошли 663 ипотечных кредита, которые предоставлялись ПАО "КБ "Крещатик" согласно Положению о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство (реконструкцию) жилья в Киеве, утвержденного решением Киевского городского совета.

Суммарная балансовая стоимость кредитов — 65,43 млн грн. В качестве обеспечения исполнения обязательств по этим кредитам в ипотеке находятся 662 квартиры, расположенные в городе Киеве, а также 1 договор имущественных прав на квартиру. Все кредиты выданы в гривне. Средняя просрочка — до 3 месяцев.

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Пул будет выставлен на продажу на открытых торгах. В аукционе могут принять участие банки Украины, имеющие банковскую лицензию и внесенные в Государственный реестр банков.

Начальная цена лота — 65 млн 773 943,58 грн.

Аукцион будет проведен по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Напомним, 19 июня 2019 года Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".

А 16 мая 2019 года Верховный суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик", отменив решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В апреле 2018 года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка "Хрещатик".

28 марта 2019 года VI апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобу Национального банка Украины (НБУ), Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ликвидатора ПАО "КБ "Крещатик" на решение Окружного админсуда Киева об отмене ликвидации банка "Хрещатик". Кроме этого, с учетом сложившейся ситуации исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Крещатик"" гарантированной суммы возмещения.

28 февраля 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик". 30 мая 2017 года Киевский апелляционный административный суд оставил определение без изменений. Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу.

20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции — без изменений. Регулятор обратился в Высший суд за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.

Также сообщалось, что комплексный аудит "Хрещатика" выявил сомнительные операции и действия руководителей и собственников банка, которые привели к убыткам на 2,5 млрд гривен. Начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки направленных на выведение из банка финансовых активов.

В свою очередь, в Фонде гарантирования вкладов сообщали, что стоимость активов банка завышена приблизительно на 5,5 млрд грн: "на бумаге" она составляла свыше 8,1 млрд грн, а независимые оценщики оценили в 2,65 млрд грн. Также в Фонде гарантирования заявляли, что в ходе аудита активов банка установили, что около 85% облигаций в портфеле данного финучреждения эмитированы компаниями с признаками фиктивности.

Нацбанк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016 года. Крупнейшими совладельцами являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).