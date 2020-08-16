Политика 30 минут назад

Глава Центризбиркома заявил о давлении со стороны Офиса Президента

Диденко рассказал, что ему и некоторым членам комиссии приходили "рекомендации" по поводу его увольнения по собственному желанию

Олег Диденко. Фото: Facebook Олег Диденко. Фото: Facebook
Олег Диденко. Фото: Facebook

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко сообщил о давлении со стороны Офиса президента (ОП), передает "Зеркало недели".

По словам председателя ЦИК, информация о встрече в ОП с членами Центризбиркома "соответствует действительности частично". Диденко рассказал, что ему и некоторым членам комиссии приходили "рекомендации" по поводу его увольнения по собственному желанию.

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При этом встреч на высшем уровне у него не было, конкретных фамилий Диденко также не назвал.

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа. Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании — тогда все станет на свои места. Встреч на высшем уровне у меня не было", — рассказал Диденко.

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Он заявил, что не боится отставки, и подчеркнул, что подобные кадровые перестановки в ЦИК накануне выборов могут серьезно ударить по международной репутации Украины.

"Я не боюсь отставки. С одной стороны, в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии — на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно — накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию — это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", — добавил он.

Напомним, 4 октября члены Центральной избирательной комиссии избрали главой ЦИК Олега Диденко (выдвинут фракцией "Слуга народа").

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада 13 сентября приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии".

 

 

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