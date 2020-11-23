Глава Днепропетровского облсовета Олейник прячет собственность за гражданской женой — СМИ

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник скрывает от антикоррупционных органов имущество в Украине и Словакии. Дома, земельные участки и коммерческие компании оформлены на гражданскую жену чиновника, пишет РБК-Украина.

"Для жителей Днепра не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У пары есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии. Святослав Олейник часто их навещает", — пишут журналисты.

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Ирина Гуназа является предпринимательницей и владеет множеством объектов недвижимости, а также компаниями в Украине и Словакии. "Вся эта недвижимость, как в Украине, так и в Словакии, оказалась в собственности Ирины Гуназы в период с 2014 по 2019 год. В то же время в отчетности, поданной ФЛП Гуназа Ирина Сергеевна, указано, что в период 2015-2016 гг. она не зарабатывала, а в 2017-2019 гг. получила доход в размере 2,08 млн гривен", — сообщает СМИ.

Среди прочего, зарегистрированная в Словакии компания Гуназы Arograf в 2015 году получила 50% украинской компании "УПС". Как сообщает, РБК-Украина, сделке предшествовало два уголовных дела против собственника "УПС", которые были закрыты одновременно с передачей доли в бизнесе.

"УПС" на тот момент была самым крупным подрядчиком по ремонтам дорог в области. В статье говорится, что после того, как компания жены Олейника получила 50% "УПС", фирма продолжила вести ремонты инфраструктуры за средства бюджета. Олейник на тот момент занимал должность замглавы Днепропетровской области.

"УПС" была лишь центром строительного холдинга, которым через доверенных лиц управлял чиновник. За бюджетные средства связанные с ним структуры ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры, которые так и не были завершены. О возможных злоупотреблениях Олейника открыли еще одно дело в НАБУ", — напоминает РБК-Украина.

По данным издания, кроме этого в НАБУ открыто уголовное производство по факту приобретения структурами Олейника 50% "УПС" в 2015 году. Также в НАБУ и ГФС находятся заявления касательно недостоверности поданной Олейником декларации и нарушении ст. 366-1 Уголовного кодекса.

"Для гражданской супруги Олейника Ирины Гуназы необходимость отвечать перед законом может наступить и раньше. Поскольку ее предпринимательский доход очень уж разнится с затратами, поэтому ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 (отмывание доходов, полученных незаконным путем) могут использоваться против нее", — констатирует СМИ.