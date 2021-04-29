Финансы 1 час назад

Глава ГФС Мельник: За 1 квартал объем НДС, сформированный "скрутками", уменьшился на 23%

Государственной фискальной службе удалось сломать тренд роста "схемного" НДС, за счет чего происходило вымывание средств из государственного бюджета и фондов развития

Глава ГФС Мельник: За 1 квартал объем НДС, сформированный "скрутками", уменьшился на 23% Глава ГФС Мельник: За 1 квартал объем НДС, сформированный "скрутками", уменьшился на 23%

За первый квартал 2021 года ежемесячный объем НДС, сформированный "скрутками" по НДС, уменьшился на 23% по сравнению с октябрем—декабрем 2020 года,

Об этом сообщает глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook.

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 По материалам ГФС в марте 2021 года заблокировано формирование фиктивных налоговых кредитов на сумму 1,185 млрд грн. Мероприятия проведены в рамках операции "Детенизация".

"Активизация работы территориальных органов ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы, сотрудничество с ГНС, правоохранительными органами и легальным бизнесом позволили сломать тренд роста "схемного" НДС, за счет чего происходило вымывание средств из государственного бюджета и фондов развития". В результате, за первый квартал 2021 года ежемесячный объем НДС, сформированный "скрутками", уменьшился на 23% по сравнению с октябрем—декабрем 2020 года", — заявил Мельник.

Операция "Детенизация" по противодействию налоговым "скруткам" и правонарушениям в сфере налогообложения, стартовавшая в марте 2021 года продолжается. "Политическая воля для реализации необходимый инструментарий, имеющийся у ГФС, — так продолжим реализацию оперативных и стратегических шагов для искоренения "теневой" экономики", заключает глава ГФС.

Ранее сообщалось, что Американско-Украинский деловой совет (USUBC), объединяющий более 200 коммерческих компаний, поддержал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС. Офис заработал в начале апреля.

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