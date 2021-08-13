Экономика 50 минут назад

Госрегулирование цен на топливо: Минэкономики снизило предельные цены на бензин

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, а на дизтопливо — на 60 копеек

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Министерство экономики Украины установило на середину августа 2021 года среднюю цену за 1 литр бензина в размере 26,67 грн/л, за 1 л дизтоплива — 21,64 грн/л.

При этом предельная стоимость бензина на середину августа составляет 31,67 грн за литр, а дизтоплива — 28,64 грн за литр, сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты НАК "Нафтогаз Украины".

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Известно, что из средней стоимости топлива рассчитывается предельная цена его реализации на АЗС на середину августа.

Как отмечается, по сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, а на дизтопливо — на 60 копеек.

Ранее Кабмин внес изменения в госрегулирование цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

Напомним, 14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

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Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики в свою очередь разъяснило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

После этого сети АЗС возобновили продажу премиального топлива.

Тем временем в Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

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