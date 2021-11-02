Фондовый рынок 20 минут назад

Индексы фондового рынка США подскочили до рекордных максимумов

По итогам октября индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

1 ноября основные индексы американского фондового рынка на торгах завершили ростом, достигнув рекордных максимумов. Как передает "Интерфакс-Украина", в центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний.

Так, по итогам октября индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года.

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В частности, индекс Nasdaq Composite увеличился на 97,53 пункта (0,63%) и составил 15595,92 пункта, а Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 94,28 пункта (0,26%) и составил 35913,84 пункта.

Акции Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подорожали на 9,1% на новостях о том, что США и Европейский союз достигли соглашения по поводу пошлин на сталь и алюминий.

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Стоимость ценных бумаг XPeng (SPB: XPEV) Inc. увеличилась на 2,7% на сообщениях китайского производителя электрокаров об увеличении поставок в октябре более чем втрое. Компания поставила более 10 тыс. электромобилей, несмотря на трудности, связанные с дефицитом полупроводников.

При этом, акции другого китайского производителя электромобилей, Nio (SPB: NIO) Inc., выросли на 3,6%, несмотря на то, что компания сократила поставки в октябре на 27,5% в годовом выражении, говорится в ее сообщении.

Компания AMC Entertainment (SPB: AMC) Holdings Inc. укрепила цену своих бумаг на 4,8%. Оператор кинотеатров сообщил, что в октябре получил самую высокую выручку от продажи билетов с начала пандемии коронавируса.

Цена акций GameStop Corp. выросла на 9%. Главный операционный директор американской компании, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, Дженна Оуэнc ушла в отставку, говорится в сообщении компании для регуляторов.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 8,5%. На прошлой неделе капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,29 пункта (0,18%) — до 4613,67 пункта.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

По мнению экспертов, участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены 3 ноября.

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Инвесторы будут ждать комментариев представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет, пишет CNBC.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.

При этом, как отмечает Trading Economics, эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта.

Напомним, в октябре индекс Dow Jones Industrial Average впервые с августа обновил исторический максимум. Вечером 22 октября индекс Dow Jones Industrial Average  увеличился на 73,94 пункта (0,21%) — до 35677,02 пункта.

Стоит отметить, что 20 января три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов. 

Так, индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта. Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%), до 13457,25 пункта, а Dow Jones Industrial Average — на 257,86 пункта (0,8%), до 31188,38 пункта.

 

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