В Минфине сообщили, когда украинские ОВГЗ включат в индекс JP Morgan

Начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12% государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", исходное включение во все три серии GBI-EM будет иметь одна серия облигаций, которая соответствует требованиям индекса, — это ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма — Delo.ua) с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 (UA4000204150).

По данным агентства, портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно выросли с момента запуска ссылки с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

В частности, JP Morgan Global Index Research сообщили, что большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев. Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости дать инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине.

Читайте также: НКЦБФР изменила правила финмониторинга участников рынка ценных бумаг

"Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнях с индексом JP Morgan GBI EM помогает нам достичь целей нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнях, пригодных к индексу, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривнях со сроком погашения более 4 лет в размере, достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", — заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии опционных сертификатов и их обращения.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".