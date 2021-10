Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые с августа обновил исторический максимум. Как сообщает "Интерфакс-Украина", в течение всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 — на 1,6% и Nasdaq — на 1,3%.

По данным агентства, вечером 22 октября индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 73,94 пункта (0,21%) — до 35677,02 пункта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Между тем значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта. Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) — до 15090,2 пункта.

В "Интерфакс-Украина" отмечают, что один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. увеличил чистую прибыль на 60%, выручку — на 5% (ее рост был отмечен впервые за пять кварталов).

В то же время доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.

Стоимость бумаг Snap Inc. рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (SPB: AAPL) в настройках конфиденциальности.

Котировки акций Facebook Inc. снизились на 5,1%, Twitter Inc. — на 4,8%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, — на 3%, Apple — на 0,5%.

Как отмечает агентство, сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок.

При этом глава американского центробанка заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году.

Читайте также: Американский фондовый рынок бьет рекорды по росту

Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI, рассчитываемый IHS Markit, в октябре опустился до 59,2 пункта против 60,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор сферы услуг, напротив, повысился до 58,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта. Сводный показатель также вырос — до 57,3 пункта с 55 пунктов.

Аналитики в среднем прогнозировали промышленный PMI на уровне 60,3 пункта и PMI сектора услуг — 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Сводный индикатор они оценивали в 54 пункта.

"Очевидно, что экономика потеряла импульс роста в третьем квартале", но рынок приходит к мнению, что "экономическая активность не падает", заявил главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лушини.

По данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогноза.

Напомним, 20 января три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов.

Так, индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта. Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%), до 13457,25 пункта, а Dow Jones Industrial Average — на 257,86 пункта (0,8%), до 31188,38 пункта.