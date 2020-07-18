Расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ должны начать во Франции 20 июля

Иран передал французской стороне "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля, заявил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает местный ресурс parsine.com.

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По его словам, бортовые самописцы передали Франции 17 июля.

"В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию", — добавил Бахарванд.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец заявила, что Киев отправит во Францию двух специалистов, которые примут участие в расшифровке "черных ящиков".

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года в то время, как самолет рейса Тегеран-Киев набирал высоту. В результате погибли 176 человек, иранские власти через несколько дней признали, что сбили самолет.

В июле иранская сторона также заявила, что в комплексе ПВО, который нанес удар по украинскому самолету, были нарушены настройки, и это якобы привело к фатальной ошибке при обнаружении борта.

Кроме того, стало известно, что Тегеран готов начать переговоры о выплате компенсаций семьям погибших.