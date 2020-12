Юрій Назаров: У 2021 році послугами "розумного міста" скористаються 10 мільйонів українців

Традиційно кінець року — це час підведення підсумків та складання планів на майбутнє. Про те, яким був рік, що минає, для розвитку проєктів Smart City в Україні, що сприяло їх реалізації, а що ставало на заваді, про плани на 2021 рік розповів Юрій Назаров, голова комітету Smart City громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації та голова Smart City.UA

Юрію, підсумовуючи цей 2020 рік, якими досягненнями Ви можете поділитися? Вам є чим пишатися?

— Цього року в Києві нам вдалося запустити декілька нових та зручних сервісів для мешканців Києва у транспортній, медичній галузях, освітній програмі та сфері безпеки дорожнього руху.

По-перше, запрацював довгоочікуваний та зручний сервіс реєстрації новонароджених е-Малятко, який в умовах пандемії коронавірусної інфекції став особливо актуальним. Він дає можливість зареєструвати немовля швидко, без черг та не виходячи з дому. Завдяки сервісу щоденно 100 родин заощаджує 600 годин.

У сфері безпеки дорожнього руху запущено систему відеоспостереження. В рамках реалізації цієї програми встановлено 7 тис. камер, які мінімізували кількість злочинів у місті — криміногенна ситуація зменшилася на 37%. Окрім цього, новітня система відеоаналітики, яка дозволяє розпізнавати обличчя і номерні знаки авто, дозволила зменшити час пошуку злочинців.

Ще ми запровадили систему електронної освіти, яка вкрай необхідна та актуальна у нових реаліях нашого життя. Продовжує вдосконалюватися сервіс електронної реєстрації дітей в дошкільні заклади столиці. Відтак, у дитячі садки вже зареєстровано понад 500 тис. дітей.

Ми поповнили новими смарт-рішеннями мобільний додаток Kyiv Smart City. Зокрема, проїзд у муніципальному транспорті столиці запрацював за електронним квитком, який дає можливість не лише заощадити кошти на кожній поїздці, а й зекономити час на його придбання. Наразі кияни використовують 800 тис. карток, за якими здійснюється 26 млн. поїздок щомісячно.

Які переваги отримали кияни завдяки додатку Kyiv Smart City?

— Мобільний додаток Kyiv Smart City значно спростив життя киян, завдяки таким сервісам як оплата проїзду за допомогою електронного квитка, сплата штрафу за порушення правил паркування, оплата комунальних послуг та можливість голосування за проєкти Громадського бюджету. Вдалося заощадити час та у зручний спосіб оплатити ці послуги. Однозначно місту потрібно постійно контролювати, технічно підтримувати та оновлювати додаток Kyiv Smart City, щоб було менше проблем з його використанням. Але початок вже покладено і це великий крок для міста і України в цілому.

Безумовно, я вважаю найбільш вдалими та успішними кейсами, якими можна пишатися – систему відеоспостереження, платформу реєстрів та сервісів, яка створила кабінет мешканця у мобільному додатку, та можливість долучитися до голосування за проєкти Громадського бюджету. Але, разом з тим, ми не зупиняємось на досягнутому, нам є ще над чим працювати.

Всі столичні інновації Ви впроваджували працюючи в КМДА. Чому вирішили звільнитись, адже проєкт Kyiv Smart City тільки набирає оберти?

— Я дотримуюсь підходу, що місце роботи необхідно змінювати кожні п'ять років. Вважаю, що звільнення з КМДА було правильним кроком. Коли я пішов з посади, всі технологічні процеси в столиці уже були налагоджені, системи вправно працювали, цей процес неможливо було зупинити. А для себе я вибрав інших шлях, який дасть мені новий поштовх для розвитку на загальнодержавному рівні.

Ви сказали про загальнодержавний рівень. А що вдалося цього року зробити у масштабах України?

— Ми провели велику кількість обговорень з приводу побудови "розумного міста" для багатьох міст України серед яких Мукачево, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Житомир, Харків, Біла Церква, Мелітополь, Дніпро та Бровари.

За нашими розрахунками, в 2021 році користуватись послугами "розумного міста" зможуть додатково понад 3 млн. українців. До речі, якщо порівнювати цей показник зі столицею, то згідно офіційної статистики, тут наразі проживають 2,8 млн. жителів, а нашими сервісами користуються понад 5 млн. киян. Зрозуміло, що кількість мешканців в столиці давно вийшла за рамки офіційної статистики (відсутність перепису населення та достовірної інформації стосовно жителів столиці — ред.) та не співставна з іншими містами.

По системі електронної освіти в регіонах вже підключено 1 тис. 183 закладів, кількість учнів, які можуть використовувати дистанційне навчання — 106 тис. 628 учнів.

Юрію, щодо міжнародної діяльності. Ви багато уваги приділяєте цьому напрямку. Що було зроблено у цьому році?

— Насправді, рік, що минає, у цьому плані був дуже насиченим. Була проведена велика робота щодо встановлення партнерських відносин з рядом організацій, таких як: Smart City Alliance (Швейцарія), Smart City Journal (Іспанія), Smart City Amsterdam (Амстердам),Urban Tech Alliance, World Smart City Organization, Arab smart city (Дубаї), Atene KOM GmbH (Німеччина), City of Oslo (Осло), ООН та Smart Cities World.

Також ми пройшли навчання в рамках програми "Smart Cities": Shaping the Future" від United States Department of State та CRDF Global. Навчання тривало місяць. Наша команда мала змогу ознайомитись з інноваційними рішеннями та технологіями впровадження "розумних міст", з кращими практиками їх впровадження в шести штатах Америки, зі стратегічним плануванням і розвитком Smart Cities. Окрім цього, багато уваги приділялось питанням міжміського співробітництва у просуванні ініціатив Smart Cities, публічно-приватному партнерству у цій сфері, кібербезпеці.

Ще однією знаковою подією для нас стала організація та проведення в Україні міжнародного Kyiv Smart City Forum 2020, який відбувся на інноваційній онлайн-платформі. Такий захід проводився вперше. У ньому взяли участь кращі світові експерти з України, Сінгапуру, Німеччини, Іспанії, Англії, Нідерландів і США. Учасники поділися досвідом щодо впровадження нових технологій в плані взаємодії міста і бізнесу.

Слід зазначити, що вже традиційно, в рамках Kyiv Smart City Forum 2020, відбулася щорічна церемонія нагородження українських міст-лідерів Smart City Awards 2020 щодо впровадження новаторських рішень в інфраструктуру. На високому рівні у складі кращих урбаністів, архітекторів, бізнес-експертів України та світу були визначені кращі проєкти, громадські та державні ініціативи в 7 номінаціях.

Для мене особисто був дуже корисним досвід, який я отримав під час вебінару під назвою "What goals can be achieved by deploying urban technologies" (Мюнхен-Лондон). Я мав змогу поділитися кейсами з міжнародними партнерами, також ми обговорили готовність міст та їх громадян до кризових ситуацій, таких, наприклад, як пандемія коронавірусу. Окрім цього, ділилися досвідом про автоматизацію процесів та технологій, які допомагають мешканцям почувати себе безпечно, в тому числі, у непередбачуваних ситуаціях, продиктованих викликами часу. Було дуже цікаво та корисно.

А чи зацікавлені міжнародні інвестори у підтримці України в розвитку "розумних міст", чи виділяються міжнародні гранти?

— Хочу зазначити, що до запровадження карантину через пандемію міжнародні організації виділяли більше коштів на реалізацію проєктів Smart City. Наприклад, спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) був створений проєкт "Відкритий бюджет". Ряд проєктів було реалізовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Значну підтримку Україні в реалізації проєктів з відкритості та прозорості влади надає Transparency International Ukraine.

Розкажіть про досягнення в роботі громадської організації "Смарт Сіті Хаб"?

— Нам є чим пишатися. Наприклад, наша команда отримала нагороду ТОП-100 за впровадження якісної IT-освіти для дітей та дорослих, екологічні ініціативи та цифровізацію процесів життєдіяльності міста.

Спільно з компанією освітніх технологій Human для забезпечення підтримки українським ЗВО буде започатковано проєкт під назвою SMART UNIVERSITY. Для університетів розробляється і впроваджується індивідуальна програма з цифровізації. Це, в свою чергу, дозволить на цифровій платформі об'єднати учасників освітнього процесу і мінімізувати вплив зовнішніх факторів, як то пандемія, на цей процесі.

За рахунок діджиталізації діяльності та створення навчального закладу у системі Human, наша команда допомагає розвивати інформаційне суспільство в Україні, впроваджувати інноваційні проєкти та створювати єдину освітню екосистему для навчання впродовж усього життя.

Ви також багато уваги приділяєте діджиталізації шкільного навчання. Чи не так?

— Так, у цьому напрямі проводиться величезна робота. Цього року відбулося масштабування комунікаційно-освітньої платформи Kyiv Smart City School на всю країну. Спільно з партнерами ми провели ряд безкоштовних онлайн курсів, 96 освітніх ефірів для дітей з навчання IT-технологіям.

Окрім цього, ми відкрили шість нових філій Kyiv Smart City School. Там діти мають змогу ознайомитися зі світовими трендами у розбудові "розумних міст" та новітніми українськими проєктами, які роблять життя комфортнішим, безпечним та екологічним. Вже 10% учнів освітніх філій Smart City School пройшли навчання з основ програмування та ІТ-технологій. Також 100% вчителів освітніх філій (9% вчителів всіх закладів столиці) пройшли курси з ІТ-технологій, 40% учнів філій Smart City School (2% учнів з усіх закладів столиці) залучені до участі у проєктах Smart City School. В рамках цієї платформи реалізовано 14 проєктів, 8 організацій залучені до партнерства та спільної соціальної активності, 4% навчальних закладів столиці беруть участь у екологічних проєктах.

Нами розроблено першу в Україні навчальну онлайн-платформу з розумних технологій "Smart City". Ця інтерактивна платформа — перший на сьогодні онлайн-ресурс із застосуванням штучного інтелекту для навчання, з власною структурою, методологією та логічним поєднанням різноманітних порад. В ній застосовані інновації, електронні сервіси, які вправно працюють в інфраструктурі столиці сьогодні. Вже за 2 місяці роботи цієї платформи маємо такі результати: 1 577 користувачів, та 970 осіб, які пройшли курс.

Запроваджено проєкт із сортування сміття "ZERO HERO". Як відомо, розумне споживання є трендом в навчальних закладах найпрогресивніших міст світу, і ми всебічно використовуємо цей досвід для виховання нової смарт-генерації у столиці.

Які плани на 2021 рік?

— Щодо наступного року, то ми маємо узгоджений план дій. Перед комітетом Smart City громадської ради в Міністерстві цифрової трансформації України, який я очолюю, стоять складні завдання. Перш за все, будуть підготовлені пропозицій до Мінцифри стосовно розробки стратегії розвитку регіонів, міст та територіальних громад в напрямку смарт сіті до 2025 року. Така стратегія вкрай необхідна. Вона стане нашою "дорожньою картою" у розвитку Smart City.

Нам сьогодні також важливо створити загальну Концепцію цифрової трансформації міст. Зараз громади, які мають бажання впроваджувати ідеї Smart City, часто не знають, з чого починати. Я як голова Комітету смарт сіті Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України, підіймав це питання на його засіданнях. Розроблено план діяльності Комітету на 2021 рік, який передбачає надання пропозицій Мінцифри щодо створення Стратегії розвитку громад та типової цільової міської програми. Впевнений, що її впровадження значно пришвидшить розвиток громад.

Також на наступний рік маємо декілька сюрпризів, деталі яких поки не розкриватиму, але буде круто — обіцяю!

Розкажіть, будь ласка, детальніше про плани комітету на 2021 рік? Розробка Стратегії це ж не єдине, чим він буде займатися?

—Звичайно, крім розробки Стратегії розвитку, ми плануємо розробити типову міську цільову програму ("Розумне місто") для громад та ОДА, взяти участь у розробці методичних матеріалів для них, створенні Інформаційної платформи "Дія. Цифрова Громада" для обміну кращими практиками. Також будуть напрацьовані пропозиції щодо необхідності проведення аналізу інвестиційного потенціалу регіонів та можливостей для створення проєктів державно-приватного партнерства.

Ще ми плануємо адаптувати стандарти "смарт сіті" для регіонів, міст та територіальних громад та подати їх на затвердження до міністерства. Також будемо ініціювати впровадження Індексу смарт сіті, хочемо долучитись до створення Smart City центру — аналітично-дослідницького центру та навчально-консалтингового хабу. В планах — підготовка рекомендацій щодо розробки та впровадження стандартів безпеки зі специфіки IoT (Baseline Security Controls).

Як Ви вважаєте, окрім нормативної бази, що ще потрібно для більш активного розвитку Smart City в нашій країні?

— Зараз важливо донести до громад, що їм дасть запровадження Smart City. Відверто кажучи, далеко не всі знають, що таке інформатизація, не кажучи про її переваги та інструменти. Тому наше завдання — популяризувати ідеї "розумного" міста. Ми хочемо на цьому зосередитись у рамках проєкту Smart City.UA. Важливо донести до керівництва міст, що Smart City — це не лише поліпшення якості життя городян, що безумовно найважливіше, але це ще й підвищення ефективності міських систем, спрощення надання муніципальних послуг та підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств. Сподіваюсь, що наступного року нам вдасться реалізувати намічені плани, в країні з’являться нові "розумні міста", і ми зробимо ще один вагомий крок до створення сучасної інноваційної цифрової держави.