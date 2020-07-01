Кабмин запускает электронный строительный реестр: "Он устранит человеческий фактор"

Кабинет министров Украины принял решение о запуске Единой государственной системы в сфере строительства.

Такое решение члены правительства поддержали на заседании 1 июля.

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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федеров, одним из ключевых элементов цифровой реформы является внедрение единой государственной электронной системы в сфере строительства.

"Ее цель — максимальная оптимизация всех процессов в отрасли. У такого решения будет значительное антикоррупционное влияние, поскольку оно устранит человеческий фактор и обеспечит полную прозрачность в предоставлении услуг гражданам и бизнесу. Мы уже запускали, по сути, тестирование на старом реестре электронной услуги, и если сравнить с предыдущим годом, то почти на 50% больше объектов в эксплуатацию было введено за счет того, что человеческий фактор был устранен", — отметил глава министерства.

Он отметил, что у системы будет четыре компонента: электронный кабинет, реестр строительной деятельности, публичный портал и раздел на портале "Дія". При этом каждый объект в новом реестре будет привязан к уникальному идентификатору строительства. Он позволит привязать к объекту разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения про участников строительства, фото и другую информацию.

Планируется, что запуск первого этапа системы состоится в таком графике: 6 июля — запуск самого реестра; 1 августа — запуск электронных услуг для объектов СС1; 1 октября — разрешения и сертификаты для объектов СС2 и СС3 можно будет оформить онлайн; 1 декабря — электронная процедура прохождения экспертизы, формирование градостроительных условий, строительных паспортов, технических паспортов средствами системы

Напомним, что ранее правительство дало "зеленый свет" запуску в Украине электронного резидентства для иностранного бизнеса.