Кабмин предлагает интернировать граждан страны-агрессора

Кабинет министров Украины предлагает интернировать граждан стран-агрессоры в случае введения в Украине особенного периода.

Об этом говорится в законопроекте №4327, который украинское правительство зарегистрировало в Верховной Раде 5 ноября.

В инициативе говорится: в случае угрозы нападения или агрессии некого государства в сторону Украины, СБУ должна будет выявить граждан этого государства, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и сообщить о них в Генеральный штаб ВСУ. Там уже должны решить, с учетом реальных и потенциальных военных угроз, интернировать ли этих людей. Под интернированием закон подразумевает принудительное заселения лиц в определенных властями местах.

После этого Кабинет министров, вместе с местными властями, определяет места принудительного заселения и удержания этих граждан, с учетом норм международного гуманитарного права. По закону доставлять интернированных в эти места будет АО "Укрзализныця". К их охране будут привлекаться службы правопордяка, а выезд с территории Украины интернированного лица будет запрещен до соответствующего решения руководства Украины. Также стоит отметить, что иностранцы и лица без гражданства, которых принудительно заселили в определенное место, не будут нести административную ответственность за нарушение установленного срока пребывания в Украине.

Однако такие правила будут действовать только в условиях "особенного периода". Напомним, что по закону Украины "Про оборону Украины", особенный период — это период, который наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации. Также это относится к военному положению в Украине или в отдельных ее местностях. Особенный период охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Кроме того, интернированные лица могут оспорить решение. Отмена решения об интернировании принимается сражу же после окончания боевых действия и принятия указа президента Украины о прекращении военного положения. Министерство иностранных дел, в свою очередь, обеспечивает коммуникацию с государствами и международными организациями по вопросам содержания и возвращения военнопленных и интернированных лиц в особенный период.

Наконец, интернирование должно быть крайней мерой. В законопроекте говорится, что прибегнуть к этому можно только в том случае, если интернирование абсолютно необходимо и других мер, предусмотренных законами Украины, недостаточно.

Напомним, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.