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Нидерланды выделяют €300 млн на восстановление и экономическое развитие Украины

нидерланды, украина
Нидерланды обещают €300 млн на восстановление Украины

Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление Украины в течение 2025 и 2026 годов. Из этой суммы 52 миллиона евро будут направлены на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети Х.

Он объявил об этой поддержке на Конференции по восстановлению Украины в Риме, в которой участвует премьер-министр Дик Схооф.

"Россия не просто пытается поставить Украину на колени на поле боя. В течение 3,5 лет она пытается уничтожить украинское общество и экономику. Сегодня я объявил о выделении 300 миллионов евро от имени Нидерландов на реконструкцию и экономическое восстановление в 2025 и 2026 годах", — говорится в сообщении.

Велдкамп отметил, что из них 52 миллиона евро зарезервированы на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение и 4 миллиона евро – на строительство нового крыла детской больницы во Львове.

Кроме того, правительство поддерживает инициативы нидерландских компаний и организаций по содействию реконструкции и постоянному восстановлению Украины через программу Ukraine Partnership Facility (UPF).

Ранее правительство Нидерландов выделило 500 млн евро на масштабный проект по разработке беспилотников для Украины. Еще 2 млрд евро неотложной поддержки будет предоставлено в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования.

Автор:
Татьяна Бессараб