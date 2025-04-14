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Нидерланды помогут Украине с интеграцией в европейский энергорынок

подстанции
Нидерланды поддержат устойчивость энергосистемы Украины / Depositphotos

Украина и Нидерланды договорились о партнерстве в целях построения стабильной энергетической инфраструктуры Украины. В этом контексте Нидерланды предложили Украине свою техническую экспертизу по облегчению интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Соответствующие намерения были закреплены в совместном коммюнике, принятом по итогам Первой украино-нидерландской межправительственной конференции по поддержке евроинтеграции Украины, состоявшейся 12 апреля во Львове.

Украинские энергетики рассказали представителям Нидерландов о том, как Украина приближается к энергетическому рынку Европы. Стороны обсудили ключевые аспекты внедрения европейского законодательства, а также перспективы развития в таких областях, как электроэнергия, биометан, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), нефтегазовый сектор, энергоэффективность и развитие трансъевропейских сетей.

Со своей стороны, представители Нидерландов предложили Украине свою техническую помощь для интеграции ее электроэнергетического рынка в европейский. Также они хотят организовать торговую миссию, чтобы развивать в Украине устойчивую энергию.

Отдельно акцентировалось внимание на необходимости активизации сотрудничества между странами на уровне энергетических компаний частного сектора.

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.

Автор:
Татьяна Бессараб