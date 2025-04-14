Нідерланди допоможуть Україні з інтеграцією до європейського енергоринку

Україна та Нідерланди домовилися про партнерство з метою побудови стабільної енергетичної інфраструктури України. У цьому контексті Нідерланди запропонували Україні свою технічну експертизу для полегшення інтеграції українського ринку електроенергії до європейського.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідні наміри були закріплені у спільному комюніке, ухваленому за підсумками Першої українсько-нідерландської міжурядової конференції щодо підтримки євроінтеграції України, яка відбулася 12 квітня у Львові.

Українські енергетики розповіли представникам Нідерландів про те, як Україна наближається до енергетичного ринку Європи. Сторони обговорили ключові аспекти впровадження європейського законодавства, а також перспективи розвитку в таких галузях, як електроенергія, біометан, відновлювані джерела енергії (ВДЕ), нафтогазовий сектор, енергоефективність та розвиток транс'європейських мереж.

Зі свого боку представники Нідерландів запропонували Україні свою технічну допомогу для інтеграції її електроенергетичного ринку в європейський. Також вони хочуть організувати торгову місію, щоб розвивати в Україні сталу енергію.

Окремо акцентувалося на необхідності активізації співпраці між країнами на рівні енергетичних компаній приватного сектору.

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.