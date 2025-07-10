Нідерланди виділяють €300 млн на відновлення та економічний розвиток України

Нідерланди виділять 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України протягом 2025 та 2026 років. З цієї суми 52 мільйони євро буде спрямовано на енергетичну інфраструктуру та водопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у соцмережі Х.

Він оголосив про цю підтримку на Конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Дік Схооф.

“Росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом 3,5 року вона намагається знищити українське суспільство та економіку. Сьогодні я оголосив про виділення 300 мільйонів євро від імені Нідерландів на реконструкцію та економічне відновлення у 2025 та 2026 роках”, - йдеться у повідомленні.

Велдкамп зазначив, що з них 52 мільйони євро зарезервовано на енергетичну інфраструктуру та водопостачання та 4 мільйони євро – на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Крім того, уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та сталому відновленню України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF).

Раніше уряд Нідерландів виділив 500 млн євро на масштабний проєкт з розробки безпілотників для України. Ще 2 млрд євро невідкладної підтримки буде надано у вигляді засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та морського обладнання.