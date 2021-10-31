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В мире 30 минут назад

Каха Каладзе остается мэром Тбилиси: на местных выборах в Грузии побеждает правящая партия

В ЦИК Грузии завершили подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов

На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия. Фото: ВВС На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия. Фото: ВВС
На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия. Фото: ВВС

ЦИК Грузии завершил подсчет голосов, отданных избирателями во втором туре муниципальных выборов, прошедших 30 октября. По итогам голосования кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов, в том числе пяти самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Об этом сообщает Грузия Online.

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По предварительным данным ЦИК Грузии, в 14 самоуправляющихся общинах победили кандидаты от партии власти  "Грузинская мечта", а в одной общине — Цаленджиха победил кандидат от оппозиционного "Единого национального движения" Михеила Саакашвили.

По данным ЦИК, во втором туре муниципальных выборов 30 октября 2021 года выборы мэра в Тбилиси победил кандидат от партии власти Каха Каладзе. Каладзе получил 55,60% голосов, а кандидат от "Единого национального движения" Никанор Мелия — 44,39%.

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Ранее сообщалось, что в Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городского и районного собрания, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Правящая партия "Грузинская мечта" победила на муниципальных выборах в Грузии с 46,69% ​​голосов по пропорциональным спискам — партию власти поддержали почти 823 тысячи граждан.

30 октября в 20 из 64 муниципалитетов состоялся второй тур выборов мэров, поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Выбирали мэра и в пяти крупнейших городах Грузии — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Напомним, что Михаил Саакашвили тайно приплыл в Грузию накануне местных выборов в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы, что в Грузии считается уголовным преступлением, и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку.

Помимо того, в предыдущие годы против него заочно было вынесено два приговора с санкцией в виде тюремного заключения — один за злоупотребление полномочиями при помиловании четырех сотрудников МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, а второй за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

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