Кандидат в мэры Кривого Рога заявил о фальсификациях в пользу "Слуги народа" на выборах

Претендент на должность городского головы Кривого Рога, занявший третье место, Константин Павлов заявил о фактах фальсификации на прошедших выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа). Глава комиссии — Демьяненко Инна Анатольевна — от кандидата в мэры Шевчика Д.В. "Слуге народа" Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням — 35. Проголосовало всего на участке — 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами", — написал политик.

Павлов добавил, что Уголовный кодекс за такие действия предусматривает наказание лишение свободы от 3 до 7 лет.

"Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины — срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не "слугам олигархов", а закону", — написал он.

По данным Павлова, уголовное производство еще не открыто.

"Еще раз — реально было 35. В протоколе "слуге" написали 154", — резюмировал он.

Напомним, 25 октября по всей украине прошли выборы местных органов самоуправления.