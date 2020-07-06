Кличко рассказал, сколько раз воспользовались велопрокатом в Киеве за два года

Жители Киева и гости столицы воспользовались услугами общественного велопроката больше 75 тысяч раз.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

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"В Киеве приобретает популярность система общественного велопроката, которую мы вместе с инвесторами проекта представили два года назад. За это время больше 75 тысяч раз киевляне и гости города воспользовались услугами велопроката. Если два года назад мы начинали с 33 станций проката, сегодня их уже 302. Увеличилось и количество велосипедов — их уже больше тысячи единиц. Буквально через неделю-две, как заверили инвесторы, они завезут еще тысячу байков", — подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что в 2020 году сервис проката велосипедов Nextbike сменил название на Bikenow, запустил новое приложение и снизил стоимость поездки. Кроме того, суммарная длина велодорожек в Киеве сегодня — почти 100 км. Еще 17 км — общая длина полос общественного транспорта, где, в рамках эксперимента, разрешено движение на велосипеде.

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"Сегодня, по просьбе велосообщества Киева, продолжается обустройство велозаезда с Набережного шоссе на мост Метро. Завершить работы планируем в середине июля. Также мы установили первые велопарковки возле социальных учреждений, станций метро и административных зданий. В течение лета таких парковок станет значительно больше", — подытожил Кличко.

Напомним, что по данным результатов опроса OLX Недвижимость самым комфортным для проживания районом Киева стал Шевченковский, хотя в 2019 году он занимал только 8 позицию. В Дарницком районе нравится жить молодежи, а возле Оболони предлагают построить аэропорт.

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При этом киевляне отметили, что городу нужно больше велодорожек и мест для парковки, дальше способы решения проблем с транспортной инфраструктурой несколько отличаются. В Деснянском, Соломенском и Подольском районах все еще считают, что "дела пойдут в гору" с открытием новых веток метро, при этом в Деснянском и Дарницком предлагают построить еще по одному мосту на правый берег.