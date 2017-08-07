Когда украинцы пересядут на велосипеды

(Не)пустые разговоры

О необходимости создания велосипедной концепции Киева говорят еще с 2006 года. Еще Леонид Черновецкий тогда, едва приступив к обязанностям мэра, дал соответствующее распоряжение. Предполагалось проложить специальные велосипедные маршруты на Виноградаре, Троещине, Оболони, Позняках, Осокорках.

Однако эти планы так и не осуществились — распоряжение тогда попросту затерялось в кабинетах КГГА.

О велодорожках снова заговорили в 2011 году, когда Киев готовился принимать Евро-2012, однако тогда ограничились строительством двух велодорожек на проспектах Победы и Бажана. Дальше этого дело не пошло.

Последнее сообщение прозвучало в апреле 2017 года, когда заместитель мэра Киева Илья Сагайдак сообщил, что город разработал концепцию развития велосипедной инфраструктуры.

"Уже сейчас возможно быстро обустроить велосипедную навигацию в парке Дружбы народов и качественно обустроить маршрут на Трухановом острове, где немедленно нужно полностью ограничить движение автотранспорта. Также мы обнаружили более 30 улиц, где есть возможность обустроить безопасную велоинфраструктуру в рамках проведения капитальных ремонтов. В частности, это улицы Раисы Окипной, Русановская набережная, Константиновская, Владимирский спуск и другие", — сообщил он.

Кроме этого, в КГГА в обновленном проекте Стратегии развития Киева до 2025 года уделили внимание этому виду транспорта. В частности, в документе власть поставила себе за цель в течение восьми лет увеличить количество пользователей велотранспорта в 20 раз.

"Будет большим успехом, если выйдет пересадить на велосипеды хотя бы 2% населения города. Эффект от этого почувствуют все — в городе станет меньше пробок, а также воздух станет чище", — считает директор компании велопроката veliki.ua Алексей Кушка.

По данным Ассоциации велосипедистов Киева, за последние два года количество велосипедистов в столице выросло на 10%.

При этом количество велосипедистов в выходные и будние дни фактически не отличается. Однако такого количества явно недостаточно — как основной транспорт велосипед используют от 7 до 10 тыс. киевлян, а это меньше 0,25% населения города.

Изменить ситуацию может система байкшеринга, краткосрочной аренды велосипеда с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемой для коротких внутригородских поездок.

"Мы еще в прошлом году пробовали зайти на киевский рынок, однако не все оказалось так просто. Во-первых, в КГГА отказались финансировать этот проект — у города есть дела поважнее. Во-вторых, на пути к запуску стали бюрократические трудности. Но надеюсь, что уже в следующем году запустим в Киеве первую систему байкшеринга из 100 станций и 1000 велосипедов. Для этого надо $2-2,5 млн евро, эти деньги могут предоставить инвесторы — телеком-операторы, банки, крупные компании", — говорит Кушка.

Львов берет и делает

Пока в Киеве только планируют запустить систему муниципального велопроката, она с апреля 2016 года успешно действует во Львове.

"Здесь начинать было намного легче. В городе лучше развита велоинфраструктура, а также не было препятствий со стороны городской власти. Мы начинали с 5 станций на немецкий грант. Сейчас, спустя 1,5 года, во Львове действуют 24 станции байкшеринга. Всего в следующем году мы планируем увеличить количество станций велопроката до 50", — заявил Алексей Кушка, который вместе с компанией Nextbike Ukraine занимается вопросами байкшеринга во Львове.

Теперь жители и гости города могут брать велосипед в одном пункте, а вернуть уже в другом. Узнать о расположении точек проката можно при помощи онлайн-карты.

Для оплаты проката можно воспользоваться абонементами. Так, стоимость абонемента на месяц составляет 120 грн (каждый день 30 мин. бесплатно, последующий час — 4 грн, каждый следующий час — 50 грн).

Абонемент на сезон с 1 марта до 31 октября обойдется в 800 грн (30 мин. бесплатно, последующий час — по 2 грн, каждый следующий час — 50 грн). Без абонемента стоимость поездки составит 50 грн как за первые полчаса, так и все последующие часы. Если велосипед не возвращен по истечении 24 часов, он будет считаться украденным, а "угонщику" придется заплатить 15 тыс. грн в качестве штрафа.

Кроме Львова и Киева уже в следующем году планируют запустить систему байкшеринга в Виннице.

"У нас уже есть договоренности на строительство 5 станций шеринга на деньги швейцарцев. Всего планируем построить 50 станций, как во Львове. Для этого также будем искать деньги инвесторов", — заявил Кушка.

В дальнейших планах Nextbike Ukraine также запуск системы велопроката в Харькове. По предварительным данным, Харьков оказался единственным городом в Украине, где в систему байкшеринга намерен инвестировать город.

Как работает велопрокат в Украине

Однако если байкшеринг в Украине еще только зарождается, то с велопрокатом украинцы знакомы очень хорошо. Особенно в городах-миллионниках — Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

Лидером в системе велопроката в Украине является Киев и его окраины. Здесь работает около 50 пунктов проката велосипедов. Однако точное количество велосипедов назвать очень сложно.

"Эти данные очень приблизительные. Точной статистики не ведет никто. Также сложно сказать, сколько велосипедов пребывает в аренде. Ведь есть пункты при веломагазинах, где всего несколько велосипедов", — говорит Богдан Лепявко, председатель Ассоциации велосипедистов Киева.

Вторым по количеству пунктов проката велосипедов в Украине является Харьков. Здесь работают 18 пунктов проката велосипедов.

В других крупных городах Украины пунктов проката велосипедов значительно меньше. Например, в Днепре работает 10 пунктов, в которых всего 200 велосипедов на весь город.

"Состояние велоинфрастуктуры в городе зачаточное, амебное. Велодорожек почти нет. В основном катаются у нас на набережной. Правда, иногда проводят различные соревнования и заезды, но в плане инфрастуктуры мы отстаем и от Харькова, и от Одессы", — говорит велоактивист из Днепра Алексей Никулин.

14 пунктов проката и 130 велосипедов насчитывается сейчас во Львове. Также здесь самая большая протяженность велодорожек в Украине — 65 километров. До конца 2019 года в городе планируют построить еще почти 200 км велодорожек.

В Одессе работают 7 пунктов проката велосипедов. Большинство из них сосредоточены в приморской зоне, возле Трассы здоровья. Инфраструктура в городе тоже желает лучшего.

"Велодорожек в городе нет, кроме Трассы здоровья на побережье. На дорогах движение большое, люди вынуждены часто ездить по тротуарам", — сказали Delo.UA в велопрокате Need a bike.

Самой большой сетью проката велосипедов в Украине является компания Veliki.ua, она представлена в 14 городах Украины. По данным компании, у них 35 пунктов проката и более 1 тыс. велосипедов.

Как увеличить количество велосипедистов в Украине

До 2014 года развитием велосипедной инфраструктуры в Украине занимались в основном активисты. Однако в последние годы ситуация изменилась. Этим вопросом стали интересоваться городские власти. По данным столичной велоассоциации, в 20 городах Украины уже разработаны концепции развития велоинфрастуктуры.

"В Киеве концепция разработана, но еще не принята Киесоветом. Однако она уже сейчас начинает воплощаться в жизнь. Важным моментом было строительство дорожки, которая связала Троещину и центр. Строительство двух велодорожек на Куреневке и на Оболони запланировано на этот год. В будущем должны соединить все районы Киева", — говорит Богдан Лепявко.

Он же обращает внимание и на некоторые трудности законодательного характера, которые замедляют развитие велосипедизма в Украине.

"Государственные строительные нормы, которые сейчас действуют в Украине, были приняты еще в советские времена. Они не предусматривали строительства велодорожек. Это дает основания для инженеров и коммунальщиков отказываться от строительства велодорожек", — отмечает Лепявко.

Ксения Семенова, советник столичного мэра по вопросам развития велоинфраструктуры, координатор работы Ассоциации велосипедистов Киева, утверждает, что большинство отечественных экспертов и инженеров попросту не владеют современным инструментарием при подготовке градостроительных проектов с учетом альтернативных видов транспорта. И хотя в ряде муниципалитетов появляется понимание того, что велосипедную инфраструктуру нужно развивать, людей, умеющих это делать, катастрофически не хватает.

Но пока что самое простое стимулирование использования велосипедов в качестве транспорта видят в административной мере, чья эффективность проверена во многих городах — снижение верхней разрешенной скорости движения автомобилей. Кстати, это серьезно уменьшает травматизм в ДТП и нередко увеличивает пропускную способность всей транспортной системы.

Если в Киеве реальное ограничение скорости колеблется в районе 80-100 км/ч (с учетом нештрафуемого превышения до 20 км/ч), то в Париже в центральных районах действует ограничение в 30 км/ч, и добавляется более 20 зон с верхним пределом скорости в 20 км/ч.

"Достаточно будет снизить скорость хотя бы до 50 км/час. Эта скорость не является смертельной при столкновении велосипедиста с автомобилем", — отмечает Алексей Кушка.

Подобные меры позволяют популяризировать активное использование велосипеда в качестве безопасного транспорта. При этом не нужно создавать дорогостоящих объектов инфраструктуры, вроде отдельных велодорожек.