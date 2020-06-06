Общество 50 минут назад

Количество официально безработных в Киеве выросло почти в три раза

В годовом измерении безработица в Киеве выросла в 2,7 раза

Фото: The Page Фото: The Page
Фото: The Page

По состоянию на 1 июня, в Киеве зарегистрировано 22,7 тысячи безработных, что почти в три раза больше, чем год назад.

Как сообщает Соцпортал, в центр обратилось большее количество людей, которые официально не работали длительное время, и, возможно, были заняты в теневом секторе экономики.

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Больше всего на учете:

работников торговли (25%);

государственного управления (10%);

финансовой и страховой деятельности (9%);

перерабатывающей промышленности (9%);

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представителей сферы информации и телекоммуникации;

профессиональной, научной и технической деятельности (7%).

Количество актуальных вакансий по состоянию на 1 июня составила 9,6 тысячи единиц.

Напомним, за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 16,6 тысячи.

Всего на сегодня в Украине официально 511 267 безработных, что почти на 69% больше по сравнению с показателем 1 июня 2019 года.

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