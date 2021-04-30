Десятки жертв и тысячи эвакуированных: что происходит между Кыргызстаном и Таджикистаном

В результате столкновений, вспыхнувших накануне на границе Баткенской области Кыргызстана Согдийской области Таджикистана, погибло уже более двух десятков человек.

В частности, как передает 24.kg, это, по меньшей мере, трое киргизских военных и восемь гражданских лиц. В свою очередь, как передает АКИпресс со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Кыргызстана, число погибших на 7:50 по местному времени (4:50 по Киеву) составило 13 человек. Всего же пострадало 134 человека.

Подпишитесь на канал DELO.UA

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

В свою очередь, с таджикской стороны, по данным "Азия-Плюс", погибло около 20 человек и около 200 были ранены. Ранее со ссылкой на информацию властей Исфары СМИ сообщало о гибели, по крайней мере, около десятка граждан и более 90 пострадавших. В частности, операцию после ранения в плечо на границе перенес мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.

При этом утром в пятницу в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана заявили, что огонь в зоне конфликта был полностью прекращен. Сообщалось, что в отдельных районах ночью зафиксированы "одиночные выстрелы", а обстановка сохраняется "стабильная, но с элементами напряженности".

По данным УВД Баткенской области, к утру 30 апреля в Баткенском районе обстановка стабилизировалась и перестрелки были прекращены. Жители сел Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Жаштык, Центральный, Достук, Арка-2 Лейлекского района ранее были эвакуированы сотрудниками милиции в безопасное место.

"Ситуация на приграничных территориях остается напряженной. Сотрудники милиции усиленно работают над обеспечением безопасности местных жителей и недопущением эскалации конфликта", — сообщили в УВД.

По словам полпреда правительства Кыргызстана в Баткенской области Суваналиева, обстановка в регионе характеризуется как тяжелая, местные власти начали подсчет ущерба. "Пока назвать какие-то конкретные цифры я не могу. Мы только начали ревизию: сколько домов сожгли, какой урон причинили", — сказал он.

Пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова также заявила, что ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем главы государства. В аппарате Жапарова заявили, что необходимости для отправки добровольцев в приграничный район нет. Там отметили, что граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся в эпицентре событий.

В то же время, по данным 24.kg, в Лейлекском районе утром неизвестные похитили главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Информацию подтвердили в УВД Баткена. Жителей самого села, как отмечено выше, ночью эвакуировали.

"Известно, что два дома захватили таджики и пару домов подожгли. Двое мужчин были убиты. Сегодня утром глава села сам поехал забрать тела умерших, в это время его взяли в плен и увезли на территорию Таджикистана", — сообщили СМИ местные жители.

В свою очередь, в администрации таджикской Исфары опровергли информацию о похищении и назвали это заявление "необоснованным, фейковым и очередной провокацией киргизской стороны", сообщает "Азия-Плюс".

Кроме того, сообщалось, что утром возобновилась стрельба в селе Арка того же Лейлекского района. Возобновление стрельбы подтверждали и жители ближайших к Арке сел — Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы заявляли и депутаты местного совета.

"Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны", — заявили 24.kg местные жители.

В полпредстве в Баткенской области факт возобновления стрельбы на приграничных территориях также подтвердили. Было заявлено, что силовые структуры берут ситуацию под контроль.

По данным властей, с приграничных территорий Лейлекского района эвакуированы 13,5 тысячи человек. Из Баткена же в область переселены 7093 человека.

По данным МЧС Кыргызстана, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Также сгорела одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино, погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.

В УВД Баткенской области также подтвердили возобновление стрельбы в Лейлекском районе, которая длилась около часа.

Также сообщается, что короткое боевое столкновение между погранотрядами произошло на КПП "Кызыл-Бел/Гулистон". Жертв в ходе перестрелки не было.

"Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай... Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", — сообщил правительству Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Позже он также прокомментировал информацию и появившиеся в сети видео, что таджикская сторона разрушила несколько домов в селе Арка. "Но сейчас, после переговоров, они покидают кыргызские села и убирают технику", — заявил полпред киргизского правительства в регионе.

В свою очередь, с таджикской стороны сообщалось о возобновлении ночью, после нескольких часов подписания документа о прекращения огня, перестрелок в джамоате (сельсовете) Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района, который граничит с Лейлекским районом Кыргызстана. Как сообщает "Азия-Плюс", в результате сегодняшних боестолкновений в этой местности около 8-10 человек получили пулевые ранения, были и погибшие. Кроме того, сообщалось также об обстрелах, которые якобы велись с киргизской стороны в джамоате Кулканд, подчиненном горадминистрации Исфары.

Читайте также: Зеленский выступил за параллельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу

Тем временем правоохранители открыли производство по статье "преступление против мира" местного Уголовного кодекса. Расследование поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и военной прокуратуры.

"29 апреля примерно в 4.40 в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной. Позже в нарушение двустороннего договора между странами о партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства военнослужащие РТ вторглись в нашу страну, нарушив ее суверенитет и целостность", — сообщили в киргизской Генпрокуратуре.

Отмечается, что огонь велся из автоматов, минометов, бронетанковой техники и с боевых вертолетов. В надзорном органе отметили, что военнослужащие Таджикистана осуществили вооруженное нападение с применением минометов и боевых вертолетов на пограничные заставы "Булак-Башы", "Капчыгай", "Достук", "Мин-Булак", пограничные посты "Кожожар", "Кызыл-Бел" и населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов с захватом их территории.

Сообщается также, что в Кыргызстан вернулся глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, о котором накануне сообщалось, что он уехал за границу. Он прибыл из Германии, куда отправился ранее на медицинский осмотр после проведенной операции на сердце. Ташиев прибыл в Баткен и выступил перед собравшимися у здания обладминистрации, после чего с Суваналиевым и главой пограничной службы Уларбеком Шаршеевым выехал на переговоры с представителями Таджикистана на нейтральной территории на КПП "Кызыл-Бел".

Вернувшись оттуда, Ташиев сообщил, что решили отвести 30 апреля все войска от линии госграницы, сообщает киргизское издание "Кактус".

"В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку. Таджикистан просил открыть коридор в Ворух и подключить электроэнергию в анклаве. Но мы решили еще обсудить этот вопрос. Я пока не могу говорить все. Мы подготовим пресс-релиз. Кроме этого, в ближайшие часы пограничники Таджикистана откроют дорогу в Кок-Таш (Баткенский район). Также они покинут территорию Кыргызстана", — заявил глава ГКНБ.

Отметим, что накануне вечером состоялась встреча представителей Таджикистана и Кыргызстана по урегулированию пограничного конфликта. Глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и полпред правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев встретились на таджикской территории. Переговоры прошли в чайхане в Исфаре. По их итогам стороны сделали совместное заявление.

Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости прекратить вооруженный конфликт; отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации; принять меры к недопущению эскалации напряженности; и создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер.

На международном уровне ситуацию в регионе прокомментировал, в частности, заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, о чем сообщают и СМИ обеих стран. В организации приветствовали прекращение огня в зоне эскалации. ООН призвала обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась также заявил, что конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана должен быть прекращен, разрядить ситуацию нужно мирным путем, передает "Интерфакс".

По его словам, в ОДКБ "подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе". Отмечается, что находившийся 29 апреля в Душанбе генсек ОДКБ обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности двух стран Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым.

Бывшие премьер-министры Кыргызстана, как передает 24.kg, выступили с обращением, в котором призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержанию от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Под обращением подписались Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Игорь Чудинов и Темир Сариев.

Министерство иностранных дел России также заявили об обеспокоенности ситуацией и наличием жертв в данном конфликте, поприветствовав при этом достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники.

В ведомстве призвали стороны путем дальнейших переговоров "в духе союзничества и добрососедства" выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

"Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", — заявили в российском МИД.

Кроме того, 30 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Тот поприветствовал договоренности между сторонами о прекращении огня и подписании протокола по урегулированию вооруженного конфликта с Таджикистаном. При этом особо отметил вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло. Буриан выразил готовность ЕС оказать техническую помощь кыргызской стороне в рамках существующих региональных и двусторонних программ.

Позже с заявлением выступил и собственно ЕС, приветствовав соглашение о прекращении огня и дальнейшие переговоры по политическому урегулированию пограничных вопросов.

"Ввиду продолжающихся сегодня столкновений в некоторых районах соглашение необходимо без промедления выполнить для прочного и мирного урегулирования. Обе стороны должны будут предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать конфликта в будущем", — заявил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано.

Напомним, что вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана изначально возник 28 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" между жителями приграничных районов двух стран и перерос в столкновения между силовиками.