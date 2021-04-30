Десятки жертв и тысячи эвакуированных: что происходит между Кыргызстаном и Таджикистаном

В результате столкновений, вспыхнувших накануне на границе Баткенской области Кыргызстана Согдийской области Таджикистана, погибло уже более двух десятков человек.
В частности, как передает 24.kg, это, по меньшей мере, трое киргизских военных и восемь гражданских лиц. В свою очередь, как передает АКИпресс со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Кыргызстана, число погибших на 7:50 по местному времени (4:50 по Киеву) составило 13 человек. Всего же пострадало 134 человека.
25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.
В свою очередь, с таджикской стороны, по данным "Азия-Плюс", погибло около 20 человек и около 200 были ранены. Ранее со ссылкой на информацию властей Исфары СМИ сообщало о гибели, по крайней мере, около десятка граждан и более 90 пострадавших. В частности, операцию после ранения в плечо на границе перенес мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.
При этом утром в пятницу в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана заявили, что огонь в зоне конфликта был полностью прекращен. Сообщалось, что в отдельных районах ночью зафиксированы "одиночные выстрелы", а обстановка сохраняется "стабильная, но с элементами напряженности".
По данным УВД Баткенской области, к утру 30 апреля в Баткенском районе обстановка стабилизировалась и перестрелки были прекращены. Жители сел Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Жаштык, Центральный, Достук, Арка-2 Лейлекского района ранее были эвакуированы сотрудниками милиции в безопасное место.
"Ситуация на приграничных территориях остается напряженной. Сотрудники милиции усиленно работают над обеспечением безопасности местных жителей и недопущением эскалации конфликта", — сообщили в УВД.
По словам полпреда правительства Кыргызстана в Баткенской области Суваналиева, обстановка в регионе характеризуется как тяжелая, местные власти начали подсчет ущерба. "Пока назвать какие-то конкретные цифры я не могу. Мы только начали ревизию: сколько домов сожгли, какой урон причинили", — сказал он.
Пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова также заявила, что ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем главы государства. В аппарате Жапарова заявили, что необходимости для отправки добровольцев в приграничный район нет. Там отметили, что граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся в эпицентре событий.
В то же время, по данным 24.kg, в Лейлекском районе утром неизвестные похитили главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Информацию подтвердили в УВД Баткена. Жителей самого села, как отмечено выше, ночью эвакуировали.
"Известно, что два дома захватили таджики и пару домов подожгли. Двое мужчин были убиты. Сегодня утром глава села сам поехал забрать тела умерших, в это время его взяли в плен и увезли на территорию Таджикистана", — сообщили СМИ местные жители.
В свою очередь, в администрации таджикской Исфары опровергли информацию о похищении и назвали это заявление "необоснованным, фейковым и очередной провокацией киргизской стороны", сообщает "Азия-Плюс".
Кроме того, сообщалось, что утром возобновилась стрельба в селе Арка того же Лейлекского района. Возобновление стрельбы подтверждали и жители ближайших к Арке сел — Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы заявляли и депутаты местного совета.
"Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны", — заявили 24.kg местные жители.
В полпредстве в Баткенской области факт возобновления стрельбы на приграничных территориях также подтвердили. Было заявлено, что силовые структуры берут ситуацию под контроль.
По данным властей, с приграничных территорий Лейлекского района эвакуированы 13,5 тысячи человек. Из Баткена же в область переселены 7093 человека.
По данным МЧС Кыргызстана, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Также сгорела одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино, погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
В УВД Баткенской области также подтвердили возобновление стрельбы в Лейлекском районе, которая длилась около часа.
Также сообщается, что короткое боевое столкновение между погранотрядами произошло на КПП "Кызыл-Бел/Гулистон". Жертв в ходе перестрелки не было.
"Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай... Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", — сообщил правительству Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев.
Позже он также прокомментировал информацию и появившиеся в сети видео, что таджикская сторона разрушила несколько домов в селе Арка. "Но сейчас, после переговоров, они покидают кыргызские села и убирают технику", — заявил полпред киргизского правительства в регионе.
В свою очередь, с таджикской стороны сообщалось о возобновлении ночью, после нескольких часов подписания документа о прекращения огня, перестрелок в джамоате (сельсовете) Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района, который граничит с Лейлекским районом Кыргызстана. Как сообщает "Азия-Плюс", в результате сегодняшних боестолкновений в этой местности около 8-10 человек получили пулевые ранения, были и погибшие. Кроме того, сообщалось также об обстрелах, которые якобы велись с киргизской стороны в джамоате Кулканд, подчиненном горадминистрации Исфары.
Тем временем правоохранители открыли производство по статье "преступление против мира" местного Уголовного кодекса. Расследование поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и военной прокуратуры.
"29 апреля примерно в 4.40 в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной. Позже в нарушение двустороннего договора между странами о партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства военнослужащие РТ вторглись в нашу страну, нарушив ее суверенитет и целостность", — сообщили в киргизской Генпрокуратуре.
Отмечается, что огонь велся из автоматов, минометов, бронетанковой техники и с боевых вертолетов. В надзорном органе отметили, что военнослужащие Таджикистана осуществили вооруженное нападение с применением минометов и боевых вертолетов на пограничные заставы "Булак-Башы", "Капчыгай", "Достук", "Мин-Булак", пограничные посты "Кожожар", "Кызыл-Бел" и населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов с захватом их территории.
Сообщается также, что в Кыргызстан вернулся глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, о котором накануне сообщалось, что он уехал за границу. Он прибыл из Германии, куда отправился ранее на медицинский осмотр после проведенной операции на сердце. Ташиев прибыл в Баткен и выступил перед собравшимися у здания обладминистрации, после чего с Суваналиевым и главой пограничной службы Уларбеком Шаршеевым выехал на переговоры с представителями Таджикистана на нейтральной территории на КПП "Кызыл-Бел".
Вернувшись оттуда, Ташиев сообщил, что решили отвести 30 апреля все войска от линии госграницы, сообщает киргизское издание "Кактус".
"В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку. Таджикистан просил открыть коридор в Ворух и подключить электроэнергию в анклаве. Но мы решили еще обсудить этот вопрос. Я пока не могу говорить все. Мы подготовим пресс-релиз. Кроме этого, в ближайшие часы пограничники Таджикистана откроют дорогу в Кок-Таш (Баткенский район). Также они покинут территорию Кыргызстана", — заявил глава ГКНБ.
Отметим, что накануне вечером состоялась встреча представителей Таджикистана и Кыргызстана по урегулированию пограничного конфликта. Глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и полпред правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев встретились на таджикской территории. Переговоры прошли в чайхане в Исфаре. По их итогам стороны сделали совместное заявление.
Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости прекратить вооруженный конфликт; отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации; принять меры к недопущению эскалации напряженности; и создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер.
На международном уровне ситуацию в регионе прокомментировал, в частности, заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, о чем сообщают и СМИ обеих стран. В организации приветствовали прекращение огня в зоне эскалации. ООН призвала обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.
В свою очередь, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась также заявил, что конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана должен быть прекращен, разрядить ситуацию нужно мирным путем, передает "Интерфакс".
По его словам, в ОДКБ "подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе". Отмечается, что находившийся 29 апреля в Душанбе генсек ОДКБ обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности двух стран Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым.
Бывшие премьер-министры Кыргызстана, как передает 24.kg, выступили с обращением, в котором призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержанию от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Под обращением подписались Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Игорь Чудинов и Темир Сариев.
Министерство иностранных дел России также заявили об обеспокоенности ситуацией и наличием жертв в данном конфликте, поприветствовав при этом достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники.
В ведомстве призвали стороны путем дальнейших переговоров "в духе союзничества и добрососедства" выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.
"Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", — заявили в российском МИД.
Кроме того, 30 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Тот поприветствовал договоренности между сторонами о прекращении огня и подписании протокола по урегулированию вооруженного конфликта с Таджикистаном. При этом особо отметил вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло. Буриан выразил готовность ЕС оказать техническую помощь кыргызской стороне в рамках существующих региональных и двусторонних программ.
Позже с заявлением выступил и собственно ЕС, приветствовав соглашение о прекращении огня и дальнейшие переговоры по политическому урегулированию пограничных вопросов.
"Ввиду продолжающихся сегодня столкновений в некоторых районах соглашение необходимо без промедления выполнить для прочного и мирного урегулирования. Обе стороны должны будут предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать конфликта в будущем", — заявил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано.
Напомним, что вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана изначально возник 28 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" между жителями приграничных районов двух стран и перерос в столкновения между силовиками.