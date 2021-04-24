Политика 1 час назад

Путин признал "ЛДНР", Зеленский не поедет к нему в Москву — вице-премьер

От Путина прозвучало заявление о выходе из минских соглашений со стороны РФ, считает Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с главой России Владимиром Путиным, как это предложил лидер РФ.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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По его словам, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между РФ и Украиной. Но эта встреча не может состояться в Москве, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение...",— отметил Резников.

Он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках нормандского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Франция, Германия и РФ), как это было в 2019 году.

Вице-премьер также заявил, что президент России Владимир Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР". По его словам, это означает выход РФ из минских соглашений.

"Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это, по сути, выход из минских соглашений, потому что в соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. До того момента все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Теперь президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что мы услышали заявление о выходе из минских соглашений со стороны РФ", — считает Резников.

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По его словам, заявление Путина необходимо проанализировать в нормандском формате и ОБСЕ.

Он также подчеркнул, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть от президента, премьер-министра, министра иностранных дел.

Ранее глава РФ Владимир Путин предложил украинскому президенту Зеленскому приехать в Москву и поговорить об отношениях двух стран. Путин считает, что президентам надо говорить о русском языке и Русской православной церкви, которые, якобы притесняют в Украине.

При этом Путин считает, что о Донбассе Зеленский должен общаться с главарями "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к согражданам, мировому сообществу и президенту России Владимиру Путину. В заявлении Зеленский отметил, что Украина не желает войны и хочет бороться за мир дипломатическими средствами, однако к войне готова.

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