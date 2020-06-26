Конституционный суд отменил отдельное положение "антиколомойского закона"

Конституционный суд признал неконституционным отдельное положение закона "О банках и банковской деятельности" ("антиколомойского закона"), устанавливающее исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право обжаловать решение НБУ.

Об этом говорится в опубликованном решении суда.

В частности, второй сенат Конституционного суда принял решение по делу по конституционным жалобам Карякина Эдуарда Сергеевича и ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины" относительно соответствия Конституции положения части первой статьи 79 закона "О банках и банковской деятельности" от 7 декабря 2000 года №2121-III с изменениями.

Авторы ходатайства ставили вопрос о проверке на соответствие Конституции положения части 1 статьи 79 закона, согласно которому "банк или другие лица, которые охватываются надзорной деятельностью Национального банка, вправе обжаловать в суде в установленном законодательством порядке решения, действия или бездействие НБУ или его должностных лиц".

"Суд признал неконституционным отдельное положение части 1 статьи 79 закона, а именно эти слова: "охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины", — говорится в решении.

Указано, что конституционное представление было вызвано лишением акционеров, владеющих долей менее 10% в структуре собственности банка, возможности обжаловать решение НБУ в суде с целью защиты своих имущественных прав и законных интересов.

ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины" было акционером банка "ТК Кредит" (ООО принадлежало 9,9982% акций). "ТК Кредит" стал первым банком, выведенным с рынка за непрозрачную структуру собственности. Решение о признании его несостоятельным правление НБУ приняло 9 февраля 2016 года.

Известно, что Торговый дом "Эко-уголь Украины" подал иск на НБУ из-за банкротства банка "ТК Кредит", но проиграл этот судебный процесс, поскольку суды применили нормы статьи 79. Верховный Суд 20 ноября 2018 года отменил постановление Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 года и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми в удовлетворении иска ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины" было отказано полностью.

Как отмечает Конституционный суд, положение части 1 статьи 79 закона устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые вправе обжаловать решения, действия или бездействие Национального банка, его должностных и служебных лиц.

Таким образом, исключен доступ к суду лиц, не включенных в этот перечень, в частности, акционеров банка, которые не являются владельцами существенного участия в банке, что дискриминирует их по имущественному признаку. Тем самым, вопреки принципу верховенства права, нивелируется право этой категории лиц на доступ к суду и дальнейшая эффективная юридическая защита их прав, законных интересов.

Учитывая указанное, Конституционный суд пришел к выводу, что фраза "охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины" противоречит статье 8, частям 1, 2 статьи 24, частям 1, 2 статьи 55 Конституции.

"Отдельное положение части 1 статьи 79 закона признано неконституционным и утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию", — отмечается в решении.

Конституционный суд считает, что обеспечение предписания части 2 статьи 55 Конституции каждому права на доступ к суду с целью обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий является требованием принципа верховенства права.

"Такой доступ не означает автоматической незаконности этих решений, действий или бездействия, а направлен на проверку в судебном порядке их законности и правомерности, что не только обеспечивает эффективную защиту прав, свобод каждого человека, к которому относится неправомерная деятельность субъектов властных полномочий, но и способствует поддержанию законности и правопорядка в целом путем выявления и устранения нелегитимных проявлений в такой деятельности", — говорится в решении КСУ.

Учитывая приведенное, Конституционный суд отмечает, что в законодательном регулировании следует избегать запретов или ограничений по реализации каждым лицом права обжаловать в суде решения, действия или бездеятельности субъектов властных полномочий, в том числе путем определения на законодательном уровне исчерпывающего перечня лиц, имеющих право на такое обжалование, поскольку невключение лица в этот перечень исключает доказательства им в суде его убежденности в необходимости защиты своих нарушенных прав, свобод этими решениями, действиями или бездействием.

Известно, что при рассмотрении Конституционным судом этого дела в закон были внесены изменения от 13 мая 2020 года №590-IX, которые, по мнению суда, не повлияли на суть оспариваемого положения статьи 79 закона в аспекте вопросов, затронутых в конституционных жалобах.

Напомним, закон о банках №590-IX определяет процедуру получения компенсаций бывшими владельцами выведенных с рынка банков. Если акционер банка докажет незаконность решения Национального банка, он имеет право на компенсацию убытков. Размер компенсации определяется международно признанной аудиторской фирмой, которая осуществит оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определит стоимость его акций.

Как сообщалось, 11 июня в Конституционный суд поступило представление от 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках, известного как "антиколомойский".