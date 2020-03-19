Криптовалюты "отдышались" и снова пошли вверх

По данным цифровой торговой площадки StormGain, темпы роста достигают 10% по отдельным инструментам. Так, курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, вырос на 1,73% — до 5389 долларов, с капитализацией 96,9 млрд долларов.

Ethereum подорожал на 1,64% — до 117,9 доллара, при капитализации 12,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,14% — до 0,1470 доллара (капитализация составила 6,4 млрд долларов). Litecoin укрепился на 3,36% — до 34,9 доллара, с капитализацией 2,2 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 150,9 млрд долларов.

"Несмотря на то, что на рынках продолжает царить пессимизм относительно распространения коронавируса по миру и снижения мировых цен на нефть до многолетних минимумов, некоторый позитив привнесла новость о том, что браузер Opera добавил возможность покупки Ethereum и Bitcoin для жителей США через Apple Pay и с помощью кредитных карт в мобильных версиях браузера на iOS и Android", — объясняет такой рост криптовалют в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

Аналитик прогнозирует, что рынок цифровых валют может еще немного укрепиться. "Bitcoin имеет шансы подорожать до 6000 долларов, Ethereum — до 140 долларов, а Litecoin — до 40 долларов", — говорит он.

В компании StormGain дают более осторожные прогнозы. "Вероятно, в ближайшее время наиболее популярные криптовалюты могут еще несколько подорожать, но не исключен и очередной переход к падению. Можно прогнозировать, что Bitcoin вскоре подорожает до 5500 долларов и, возможно, поднимется выше этой психологической отметки. Etereum может укрепиться до 120 долларов, Bitcoin Cash — до 190 долларов, XRP — до 0,15 доллара, а Litecoin — до 36 долларов", — говорят там.

Достаточно хрупкое равновесие на рынке криптовалют StormGain объясняют паникой и неразберихой, которые все еще царят на мировых финансовых рынках из-за распространяющейся пандемии коронавируса, закрытием странами своих границ, а также резким падением нефтяных котировок до многолетних минимумов.