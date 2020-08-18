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Валюта 20 минут назад

Курс криптовалюты Bitcoin достиг пика за последние 2,5 года

В последний раз стоимость главной криптовалюты была больше в начале января 2018 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За последние сутки курс криптовалюты Bitcoin вырос до отметки $12 436, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года.

Об этом сообщает CoinDesk.

Кратко и по делу в Telegram

В последний раз стоимость криптовалюты была больше в начале января 2018 года. Тогда ее оценивали в $14 881.

По данным Independent, рост стоимости Bitcoin можно объяснить тем, что инвесторы при экономической неопределенности во время пандемии коронавируса ищут альтернативные пути для вложения денег.

В то же время, по состоянию на 15:30 вторника, 18 августа, курс Bitcoin немного откатился к отметке $12 234.

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Как известно, в конце 2017 года стоимость криптовалюты Bitcoin пересекла рекордную отметку в $20 тысяч.

Напомним, 2 августа 2020 года курс Bitcoin превысил отметку в $12 тысяч — впервые с августа 2019 года.

Перед этим главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун прогнозировал скорый рывок цены биткойна к уровню сопротивления на $13 тысяч.

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