Общество 10 минут назад

Легендарную гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн

На ней певец играл на концерте MTV "Unplugged in New York"

Курт Кобейн с гитарой Martin D-18E. Фото: guitarplayer.com Курт Кобейн с гитарой Martin D-18E. Фото: guitarplayer.com
Курт Кобейн с гитарой Martin D-18E. Фото: guitarplayer.com

Акустическая гитара модели Martin D-18E, принадлежавшая покойному лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продана на аукционе Julienʼs Auctions в Беверли-Хиллз за $6,01 млн.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Meduza.

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Указано, что именно на этой гитаре музыкант играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году. Запись выступления была издана после смерти Кобейна под названием "Unplugged in New York". Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен.

По данным аукционного дома, эта сделка — новый мировой рекорд цены гитары.

Ранее самой дорогой гитарой считалась модель черного стратокастера от Fender, на которой Дэвид Гилмор из Pink Floyd играл во время записи альбома "Dark Side of the Moon". В 2019 году ее продали на аукционе Christieʼs за $3,95 млн.

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Известно, что покупателем гитары Курта Кобейна стал основатель австралийской компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман.

При этом он пообещал, что гитара будет регулярно демонстрироваться на различных выставках по всему миру, а все доходы от этого будут передаваться на благотворительность.

Ранее в Великобритании на аукционе Christie's выставили на продажу один из крупнейших лунных метеоритов в мире со стартовой ценой в 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).

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