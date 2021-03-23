Ліміт у 30 тисяч: навіщо ПриватБанк змінив порядок прийому платежів і як бути ФОПам

До 12 березня 2021 року ФОПи могли без обмежень приймати платежі з використанням карти-ключ від ПриватБанку. Однак, зараз таку можливість вони втратили. Державний банк ввів обмеження, за яким фізособи-підприємці не зможуть отримувати на свій розрахунковий рахунок за номером картки-ключ більше 30 тисяч гривень в місяць.
В ПриватБанку введення ліміту на зарахування коштів на карту-ключ ФОП пояснили вимогами фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників відповідно до закону України № 361-IX від 6 грудня 2019 року та постанови НБУ № 65 від 16 травня 2020 року. Однак, чому ці вимоги почали виконуватися банком тільки зараз, залишається незрозумілим.
Сам порядок прийому платежів за допомогою бізнес карток (карток "Ключ до рахунку" і корпоративних карток) і поточних рахунків у ПриватБанку відтепер виглядає так:
- При створенні платежів через "Приват24 для бізнесу" або термінали самообслуговування ПриватБанку на поповнення бізнес-карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача (IBAN і ін.);
- При створенні платежів з інших банків на поповнення бізнес-карток клієнтів ПриватБанку на суму понад 30 тисяч гривень на місяць — ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номери поточних рахунків клієнтів ПриватБанку, оскільки при їх поповненні обов'язковим є вказівка реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг;
- Всі бізнес-клієнти ПриватБанку можуть приймати оплату від покупців і партнерів — клієнтів ПриватБанку і будь-яких інших банків — безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.
Варіантами виходу із ситуації для ФОПів може бути:
- Відкриття кількох розрахункових рахунків у ПриватБанку, що, відповідно, збільшить кількість карт-ключів, на які можна отримувати лімітні 30 тисяч;
- Відкриття карти-ключа у інших банках, де ліміти поки не діють.