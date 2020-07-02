Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство 138 млн грн и дом на 700 квадратов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн грн и дом больше 700 квадратных метров. О существенных изменениях в имущественном состоянии городской голова указал 2 июля на сайте Госреестра деклараций.

На странице сообщения мэр отметил, что 26 июня получил в наследство от своего отца деньги на общую сумму 138,4 млн грн платежами в семь разных сумм.

Также в декларации Атрошенко указал, что теперь в его собственности и жилой дом в Чернигове площадью 783,1 квадратных метров примерной стоимостью в 6,9 млн грн.

Отметим, что с начала 2020 года мэр Чернигова вносил в декларацию изменения в имущественном состоянии уже четыре раза.

В частности, 31 марта он сообщил, что пожертвовал 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, 9 апреля — о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч грн, а 3 июня Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

Напомним, ранее СМИ назвали самых богатых министров Кабмина. Лидером топа стал министр внутренних дел Арсен Аваков, который задекларировал около 71 млн грн.

Второе место занял министр экономики Игорь Петрашко с активами на 53 млн грн, а третье — вице-премьер-министр Алексей Резников, состояние которого 42 млн грн.

Также в ВОО Комитете избирателей Украины составили список из самых обеспеченных депутатов партии "Слуга народа" — ими стали Олег Воронько, который задекларировал 123 млн грн, Александр Сова с 79 млн грн и Андрей Герус с 38 млн грн.