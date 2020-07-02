Политика и экономика 20 минут назад

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство 138 млн грн и дом на 700 квадратов

С начала 2020 года городской голова вносил в декларацию изменения в имущественном состоянии уже четыре раза.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Фото: cheline Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Фото: cheline
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Фото: cheline

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн грн и дом больше 700 квадратных метров. О существенных изменениях в имущественном состоянии городской голова указал 2 июля на сайте Госреестра деклараций.

На странице сообщения мэр отметил, что 26 июня получил в наследство от своего отца деньги на общую сумму 138,4 млн грн платежами в семь разных сумм.

Кратко и по делу в Telegram

Также в декларации Атрошенко указал, что теперь в его собственности и жилой дом в Чернигове площадью 783,1 квадратных метров примерной стоимостью в 6,9 млн грн.

Отметим, что с начала 2020 года мэр Чернигова вносил в декларацию изменения в имущественном состоянии уже четыре раза.

В частности, 31 марта он сообщил, что пожертвовал 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, 9 апреля — о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч грн, а 3 июня Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

Напомним, ранее СМИ назвали самых богатых министров Кабмина. Лидером топа стал министр внутренних дел Арсен Аваков, который задекларировал около 71 млн грн.

Читайте также:
Одним из самых богатых в Верховной Раде оказался "слуга народа" Герус

Второе место занял министр экономики Игорь Петрашко с активами на 53 млн грн, а третье — вице-премьер-министр Алексей Резников, состояние которого 42 млн грн.

Также в ВОО Комитете избирателей Украины составили список из самых обеспеченных депутатов партии "Слуга народа" — ими стали Олег Воронько, который задекларировал 123 млн грн, Александр Сова с 79 млн грн и Андрей Герус с 38 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Половина нардепов от Слуги народа являются миллионерами — КИУ
Половина нардепов от Слуги народа являются миллионерами — КИУ
Добкин намерен участвовать в выборах мэра Киева
Добкин намерен участвовать в выборах мэра Киева
"Партия с ограниченными перспективами": зачем мэры городов создали новую политическую силу
"Партия с ограниченными перспективами": зачем мэры городов создали новую политическую силу
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. Стала известна возможная кандидатура на пост главы НБУ

  4. Дело Порошенко: избирая меру пресечения, суд объявил перерыв до 8 июля

  5. Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

Загрузка...