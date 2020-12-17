Каким стал современный банкинг и с какими вызовами банки столкнутся в 2021 году

Текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала сильнейшим катализатором изменений во всех сферах жизнедеятельности человека. Даже самые сильные экономики мира испытали ощутимые потрясения. Изменилось социальное поведение людей и их привычный образ жизни. Банковская система не только не осталась в стороне, а была вынуждена быстро адаптироваться к новым вызовам.

Как банковская система прошла 2020 год, а также про вызовы 2021 года рассказала Татьяна Путинцева, председатель Правления Коммерческого Индустриального Банка.

Как банковская система Украины пережила этот год и, в частности, ваш банк?

- Год был непростым как для банковской системы, так и для бизнеса. Этот кризис не похож на предыдущие, которые мы прошли в 2008 и 2014 годах. Он затронул все страны мира, а наша экономика сильно зависит от того, что происходит на внешних рынках. Но несмотря на сложный период и его последствия банковская система чувствует себя нормально. Национальный банк Украины предпринимал очень эффективные и своевременные меры для обеспечения стабильности и запаса прочности для банковской системы.

За три квартала 2020 года банки зафиксировали 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% ниже аналогичного периода прошлого года, но с учетом рыночных условий такой результат неплохой. Например, в III квартале 2020 года финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раз больше результата II квартал текущего года.

Основными причинами более низкого финансового результата являются: снижение бизнес активности, сокращение спроса на кредиты и банковские услуги, увеличение неплатежей по кредитам и формирование резервов. Все это безусловно сказывается на процентных и комиссионных доходах банков. Темпы увеличения комиссионного и процентного дохода были самыми низкими за последние 4 года.

В то же время, прибыльность Коммерческого Индустриального Банка была выше чем у конкурентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход банка увеличен на 27%, чистый комиссионный доход — на 37%, торговый результат — на 86%. Это существенно выше чем по банковской системе и лучше, чем результаты по группе наших конкурентов.

Следует также отметить, что мы продолжаем динамично развиваться по основным показателям банковской деятельности. Активы банка за 3 квартала 2020 года выросли на 67%, кредитный портфель на 29%, средства клиентов на 63%. По банковской системе эти показатели составляют 14%, 3% и 18% соответственно.

Какие тенденции 2020 года отмечались в банковской системе Украины и сохранятся ли они в 2021 году?

- Главной тенденцией этого года можно считать увеличение объема безналичных расчетов и переводов, а также количества пользователей электронными онлайн-сервисами. В связи с этим на рынке увеличилось количество предложений как от банков, так и от финтехкомпаний, включая новые мобильные приложения необанков.

Банки активно оптимизировали бизнес-процессы, проводили типизацию клиентов и стандартизацию существующих процедур для интеграции в онлайн-сервисы. Это дало возможность существенно разгрузить отделения от посещения по стандартным операциям как для индивидуальных клиентов, так и для клиентов МСБ.

Клиентам малого и среднего бизнеса досталось больше всего. Пострадали целые секторы бизнеса, особенно это коснулось сферы услуг. Эта категория клиентов для нас приоритетная, мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации и всегда стараемся идти клиентам навстречу, насколько это возможно. Для нас клиент — наивысшая ценность, поэтому задача нашего банка не только дать весь комплекс услуг и сервисов, а стать надежным партнером и финансовым консультантом, особенно в такой сложный период.

В этом году большинство клиентов, особенно новых, обращалось к нам именно за консультационной помощью. Во многих банках, из-за стандартизации процедур и оптимизации бизнес-процессов, клиентам с нестандартными запросами стали уделять меньше времени, а зачастую и вовсе отказывать в консультационной поддержке. Решение нестандартных задач и индивидуальный подход к каждому клиенту — это основа нашей бизнес-модели. В этом году по результатам конкурса "Банк года — 2020" Коммерческий Индустриальный Банк победил в номинации "Лучший банк с индивидуальным подходом к клиентам".

Безусловно, наметившийся тренд на диджитализацию будет сохраняться не только в 2021 году, но и станет одним из основных векторов развития банков на ближайшее время. В третьем квартале доля бесконтактных транзакций по картам составила 72% от общего количества транзакций MasterCard в физическом ритейле. Год назад этот показатель составлял чуть более 51%. По статистике НБУ за июль 2020 года можно увидеть снижение оборотов платежей в торговых точках, но обороты в e-commerce и обороты Р2Р-переводов растут с удвоенной силой. Это говорит о том, что тренд на диджитал будет лишь усиливаться. Будущее ритейл банков за технологией OpenAPI, бесшовными платежными решениями, биометрией и электронной коммерцией".

Для нашего банка розничный бизнес является сервисным, мы постоянно работаем над развитием банковских сервисов в онлайн, включая е-commerce. Но особое внимание мы уделяем созданию возможностей для развития малого и среднего бизнеса: постоянно работаем над бизнес-кейсами, создаваем комплексные решения, которые решают бизнес задачи наших клиентов максимально быстро и с минимальными затратами.

Этот год, который Times назвал "худшим" в истории, заканчивается. Что вы пожелаете нашим читателям в преддверии новогодних праздников?

- Украинцы всегда были очень позитивными, а также устойчивыми к любым кризисам благодаря своей предприимчивости. Такие качества заслуживают уважения. В преддверии новогодних праздников всем хочу пожелать сохранять оптимизм, не терять самоконтроль и уверенность в себе. Пусть в ваших домах будет достаток и семейный уют, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Напомним, Коммерческий Индустриальный Банк (АТ "КИБ") — универсальный банк, основанный в 1993 году с полным спектром финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Сеть банка насчитывает 38 отделений в разных регионах Украины. АТ "КИБ" выполняет все экономические нормативы, которые установлены НБУ в соответствии с законодательством.

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Татьяна Путинцева имеет банковский опыт более 20 лет, 13 из которых — на руководящих должностях. Начинала с должности экономиста отделения и через несколько лет стала руководителем одного из отделений "Приватбанка". С 2006 года Татьяна Владимировна занимала должность заместителя Председателя Правления.

Работала в руководящем составе ПАТ "Проминвестбанк", АТ "Сведбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ КБ "Южкомбанк". С 2013 года занимала должность заместителя Председателя Правления АТ "ТАСкомбанк" — руководителя Восточного региона. Назначена председателем Правления Коммерческого Индустриального Банка с апреля 2018 года.