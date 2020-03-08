Минфин отказался от аукциона по ОВГЗ

10 марта 2020 года аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) проводиться не будет.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", — сообщили в Минфине.

По информации министерства, речь идет о волатильности на мировых рынках из-за угрозы пандемии коронавируса, по которой уже прекратился приток средств нерезидентов в украинские ОВГЗ.

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Помимо этого, НБУ 12 марта пересмотрит размер учетной ставки, которая сейчас составляет 11%, что также повлияет на уровень доходности ОВГЗ (НБУ проводит такие заседания раз в полтора месяца).

В Минфине добавили, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

Напомним, в феврале 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше показателей февраля 2019 года.