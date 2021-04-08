Экономика 20 минут назад

Міноборони не розриває контракти з постачальником зіпсованоі їжі на фронт, — Верещук

У вівторок планується засідання Комітету з питань нацбезпеки та оборони ВР, де буде розглянуте це питання

Міноборони не розриває контракти з постачальником зіпсованоі їжі на фронт, — Верещук Міноборони не розриває контракти з постачальником зіпсованоі їжі на фронт, — Верещук

Міноборони не виконує рішення суду, що вимагає розірвання контакту з фірмою, яку звинувачують у постачванні неякісних продуктів харчування в армию. Комітет з питань нацбезпеки та оборони ВР у середу має намір заслухати це питання та розібратися з відповідальними чиновниками МО.

Про це повідомила нардеп Ірина Верещук.

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"Так, ми знаємо про цю проблему. У нас у вівторок планується засідання, воно триватиме певно цілий день, а от на середу ми плануємо викликати і заслухати учасників процесу, в тому числі, і звернення ймовірно до Верховного Головнокомандуючого", — сказала вона.

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Нардеп додала, що скандальними закупівлями неякісних продуктів харчування для військових вірогідно вже займається прокуратура.
"Я думаю, що там уже ведеться розслідування. Я думаю, що і волонтери зверталися. Це ж питання не одного дня. Може ведуться негласні слідчі дії, бо є різні форми збору інформації з подальшим рішенням. У будь-якому випадку проблема є, ми про неї знаємо, ледь не щодня спілкуючись у чаті між собою ми обговорюємо проблему, бо з усіх сторін лунають і факти, і свідчення, і публічні заяви політиків і волонтерів, що є проблема. Є проблема щодо одного з учасників тендеру (Військсервіс-волонтер, — ред.), є рішення суду, яке МО не виконує, і ми теж це знаємо і не можемо не реагувати. Отже представники МО — профільні і відповідальні за це — будуть заслухані і будемо далі вирішувати", — пообіцяла Верещук.

За її словами, однозначно стверджувати про корупцію під час лобіювання "Війсьсервіс-волонтеру" на тендерах МО можуть лише правоохоронці.

"Однак дивною виглядає ситуація, що у нас немає в даному випадку жодної конкуренції. Я ніколи не повірю, що на таку велику країну не знайдуться компанії, які могли б організувати (харчування, — ред). Так, це важкий процес, але, щоб одна і та сама компанія вигравала з року в рік — це викликає запитання", — констатувала народний депутат.

Додамо, що одною з перших про проблеми з якістю продуктів в армії повідомила депутат Соломія Бобровська. За її словами, постачальник "Військсервіс-волонтер" дозволив собі привозити на фронт гнилі овочі, фрукти, переморожене м’ясо. А свою тендерну перемогу компанія здобула незаконно, що підтверджують кілька рішень АМКУ і одне рішення суду. МО зобов’язали розірвати контракт з недобросовісним постачальником, але у відомстві приписи Антимонопольного комітету ігнорують.

Як відомо, президент України Володимир Зеленсткий сьогодні відвідує Донбас, де заплановані зустрічі з військовими.

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