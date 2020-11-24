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Банки 1 час назад

Monobank зафиксировал на карантине выходного дня падение активности клиентов всего на 18%

В то же время клиенты этого банка осуществили больше операций в интернете

Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky
Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Украинский интернет-банк monobank сравнил активность своих клиентов в период "карантина" выходного дня с нормальными выходными и обнаружил падение покупок в магазинах всего на 18%.

Об этом сообщил совладелец monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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По его словам, на докарантинных выходных 7-8 ноября клиенты совершили 2,55 млн покупок в наземных магазинах на 630 млн грн.

"На первых карантинных выходных 14-15 ноября — 2,14 млн покупок (-16,2%) на 438 млн грн (-30,5%). На вторых карантинных выходных 21-22 ноября — 2,10 млн покупок (-17,9%) на 433 млн грн (-31,2%)", — рассказал Гороховский.

В то же время, как отметил он, это частично компенсировалось ростом операций в интернете.

В частности, на докарантинных выходных 7-8 ноября клиенты совершили 956 тысяч покупок в интернете на 248,5 млн грн.

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"На первых карантинных выходных 14-15 ноября — 965 тысяч покупок (+0,94%) на 257 млн грн (+3,54%). На вторых карантинных выходных 21-22 ноября — 985 тысяч покупок (+3,04%) на 271 млн грн (+9,18%)", — подчеркнули в monobank.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховную Раду в ближайшее время внесут законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.

Речь идет 8 000 грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.

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